Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 10:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 10:23

Adıyaman'da Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılara ilişkin tepkiler sürüyor.

"KENDİSİNİN NAZİK DİLİNİ TAKDİR EDİYORUM"

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yaşananlara Twitter hesabından yaptığı şu açıklama ile tepki gösterdi:

"Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz.. Bugün yaşanan olay için Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum."

Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz.

Bugün yaşanan olay için Sn. @kilicdarogluk 'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum. — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 21, 2023

"BU SÜREÇTE NAMERTÇE DEĞİL MERTÇE İLERLEMELİ"

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yaşanan olaylarla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Adıyaman'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli."