Muharrem İnce'den 'Erdoğan'la tokalaşma' açıklaması: 'Yazıklar olsun' diyorum

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:07

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 16:11

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma ve on binlerce can kaybına yol açan depremlere ilişkin konuşan İnce şu ifadeleri kullandı:

“Karış karış tarayıp zemini sağlam yerleri tespit etmeliyiz. Sağlam binaları dirençli, dirençli kentleri konuşmalıyız. ’50 milyar dolar Suriyelilere harcadık. Bir 50 milyar daha Suriyelilere harcayabiliriz’ diyemezsin. Binaların yüzde 98’i 2000 yılından önce yapılmış deyip, suçu kendinden atamazsın. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Niye yıkıp yenisini yapmadın. Suriyelilere 50 milyar dolar harcayacağına, o 7 milyon konutu yenileseydin. Senden önce yapılmış olabilir. Çeyrek yüzyıldır memleketi yönetiyorsun. Niye yenilemedin o binaları?"

"HEM PARANIZ GİTTİ, HEM ÖLDÜNÜZ"

Deprem vergisi ve AKP döneminde çıkarılan 'imar affı' düzenlemelerini de hatırlatan İnce, "Deprem vergilerinin hesabını kepimiz sormalıyız. 99’dan bu yana geçici olarak konulan deprem vergileri kalıcı oldu. Bunun hesabını hepimiz sormalıyız. 24 yılda bu deprem vergileri kuruşu kuruşuna kaç para toplandı, nereye harcandı? Bunun hesabını sormak AK Partili kardeşimin de görevidir. Deprem partisine bakmadı. Hepimiz öldük, hepiniz öldünüz. İmar barışı, hem paranız gitti, hem öldünüz. Paranızı aldı bu devlet. O çarpık binaya size sağlam raporu mu veriliyor o zaman? İmar barışı çıkınca binanız sağlamlaşıyor mu? Devlet çöktü, geç kaldılar. İnsanları kurtarınca sevinen insanlar var orada" dedi.

Depremler nedeniyle konut ihtiyacının artacağını bu nedenle yabancıya konut satışının yasaklanması gerektiğini savunan İnce, “Akıl, bilim ve mühendisliği yeniden hatırlayın. 10 il hariç üniversiteleri derhal açın. Öğrenci yurtlarından elinizi çekin. Boş evleri tespit edin, öğretmenevlerini, hakimevlerini, orduevlerini, misafirhaneleri, polisevlerini derhal depremzedelere tahsis edin” şeklinde konuştu.

'TOKALAŞMA' AÇIKLAMASI: 'YAZIKLAR OLSUN' DİYORUM...

İnce, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için TBMM’de düzenlenen devlet töreni sırasında yaşanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer liderleri geçip yalnızca kendisiyle tokalaşmasına ilişkin görüntülerin tartışma yaratması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

“Ben farkında değilim o anda, genel başkanımızın cenazesinin önünde saf tutmuşuz. O anda sayın Erdoğan geldi, benim yanımda Meclis Başkanı vardı. O anda tokalaştık. Diğerleriyle tokalaşıp tokalaşmadığını ben görmedim bile. Haberlerden sonra öğrendim. Şunu söyleyeyim; benim magazinle işim yok, memleketimin başı belada. Memleketim kan ağlıyor. Kim kiminle tokalaşmış, neden tokalaşmamış beni hiç ilgilendirmiyor. Buradan siyasi sonuç çıkarıp da bana eleştiri getirenler var. Bunlar ahlaksız insanlar. Bana ne ya, kimle tokalaşmış, tokalaşmamış. Ciğerim yanıyor benim. Magazinle falan da işim yok benim. Ben bu memleketteki cenaze safında, orada da bir insan yaşamını siyasete adamış bir insanın cenazesi var orada duruyorum. Aileye baş sağlığı dilemişim, farkında bile değilim. Buradan siyasi sonuç çıkarmak... 'Senin elini sıktı'… Bunlar çok ucuz işler. Bu eleştiri yapanlarla geçmişte beraber siyaset yaptığım insanlar var. 'Yazıklar olsun' diyorum. Bu kadar ahlak düşkünü, zavallı, kötü insan bunlar. Hiç mi vicdanınız yok. Enkaz altında insanlarımız var, tokalaşsa ne olur, tokalaşmasa ne olur.”