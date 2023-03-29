Muharrem İnce'den 'Hoşgeldiniz, güle güle' açıklaması: Art niyetli değildi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 20:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 20:10

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüştü. Görüşmenin ardından İnce, tv100 Ana Haber'de Ece Üner'in sorularını yanıtladı.

'BUNUN NERESİNDE ART NİYET OLABİLİR'

İnce "Hoşgeldiniz, güle güle" lafı planlı bir şey miydi" sorusuna "Hayır, gelişine yaptım. Asla bir art niyetle yapılmış bir şey değildir. 1 saat sohbet ettik, eski günlerden bahsettim. Seçim güvenliği, depremden konuştuk. Hoş geldiniz, güle gülenin neresinde art niyet olabilir" cevabını verdi.

Muharrem İnce "Hoşgeldiniz, güle güle" lafı "Gel bakalım Muharrem' lafının intikamı mı?" sorusuna karşılık ise şunları söyledi: "Hayır, böyle bir intikam almak gibi bir derdim olmadı. Hoş geldiniz ve güle güle Türkçe'de en fazla kullanılan sözcüklerden birisidir. Büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok, ben niyetimi biliyorum. Niyetim salihtir."

'SEÇİM GÜVENLİĞİNİ KONUŞTUK'

"Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibindeki arkadaşlar benim konuşmadığım arkadaşlar değil. Birlikte milletvekilliği yaparken odalarımız yan yanaydı. Bugün sohbet ederken bana 'sen benden çok daha önce CHP'liydin, il başkanıydın, ben bürokrattım' dedi.

Deprem bölgesiyle ilgili görüşlerimizi anlattık. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda kanun teklifi hazırladıklarını ve çok önemsediklerini söyledi. Ben de ilk günden beri deprem bölgesindeyim. İzlenimlerimi tek tek anlattım. Karşılıklı olarak deprem bölgesiyle ilgili ne yapabileceğimizi konuştuk. Seçim güvenliğini konuştuk. '2018'de ben cumhurbaşkanı adayıyken 12 bin 843 sandık boş bırakılmıştı, inşallah bu seçim böyle bir şey olmaz, siz 100 yıllık partisiniz, bizde katkı sağlayalım' dedim. Kılıçdaroğlu bu konudaki çalışmalarının çok ciddi olduğunu söyledi.

İTTİFAK TEKLİFİ OLDU MU?

İnce, "İttifak teklifi oldu mu?" sorusuna "Hayır öyle bir konuşma ve teklif olmadı. Tek bir kelime dahi konuşulmadı. Siyasette ittifak kurmak vardır ama ittifaklar 2 türlü kurulur. Birisi menfaat, diğeri de ilke ittifakları. Ben ilkelerimizi söylüyorum. Çıkıştı bir kısmını söyledim. Asla ve asla Atatürk'ü tartıştırmayacağız, bizim kırmızı çizgimizdir. Kimse Atatürk'e Dersim katliamcısı, 2 ayyaş diyemez. Bana namuslu insanların oyu lazım. Bu kadar basit. Oy alacağız diye tarikatlara göz kırpamam. Laik ve bilimsel eğitim vazgeçilmezdir" cevabını verdi.

'KILIÇDAROĞLU DESTEK İSTEMEDİ'

Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu sizden destek istemedi mi?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi: "Hayır istemedi ama ikimizin de istediğini herkes biliyor sadece yöntemimiz farklı. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'yla bunu yapabileceğine inanıyor, ben milletle yapılabileceğine inanıyorum."

'10 BENZEMEZİ BİR MASAYA OTURTMAYALIM SONRA YÜRÜMEZ İŞLER'

İnce açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlkeli siyaset yapalım, 10 benzemezi bir masaya oturtmayalım sonra yürümez işler. Deneyimli bir siyaset insanı olarak uyarmaya çalışıyorum. Ben millet ile ittifaktan yanayım, derdim bu, bunların hepsini söyledim. Medyanın tutumundan rahatsızlığını dile getirmedi ama benim var. Muhalefetin medyasında bir gazeteci bana tweet atıyor ‘Yasaklanan sanatçılar için ne diyorsunuz?’ diyor. Senin kanalında ben yasaklıyım, benim için ne düşünüyorsun?

'MİLLETİ KANDIRMAYA GEREK YOK'

Yüzde 60’la Millet İttifakı alıyormuş, ben engel oluyormuşum. Ekmeleddin İhsanoğlu’nda da böyle söylediler, milleti kandırmaya gerek yok. Birinci tur seçim, ikinci turda kimin yarışacağını belirleyecek, birinci tur seçim ön seçim.

'EGOMUN PEŞİNDE DEĞİLİM'

Oy bölmesi diye bir şey yoktur. Bu, insanlara yalan söylemektir. En fazla AK Parti'den, en az CHP'den oy alıyorum. Ne yaptığımı biliyorum, hırslarımın ve egomun peşinde değilim, o kadar siyasi deneyimim var. Haklı çıktığımı zaman gösterecek."