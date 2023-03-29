Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi başladı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:02

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 17:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

Saat 17.00'de başlayan görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor. İnce Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı.

Kritik görüşmede, İnce'nin adaylık konusunun da ele alınması bekleniyor. Liderlerin görüşme sonrası ortak açıklama yapması bekleniyor.

'OYLARI BÖLMEYİN' PANKARTI AÇILDI

Görüşme öncesi bir kişi Memleket Partisi Genel Merkezi önünde, “Sn. İnce oyları bölmeyin çekilin” pankartı açtı.

Fotoğraf: Twitter / Serdar Özsoy - @SerdarOzsoy_

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırdığı iddiasıyla kamuoyunda çoğu ismin tepkisini alan Muharrem İnce siyaset gündeminde en çok tartışılan isimlerin başında geliyor.

İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlamasının ardından gözler Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştireceği görüşmeye çevrilmişti.

Son olarak Memleket Partisi, Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün (29 Mart Çarşamba) görüşeceğini duyurmuştu.

SAAT VERİLMİŞTİ

Yapılan açıklamaya göre iki liderin bugün saat 17.00’de parti genel merkezinde bir araya geleceği açıklanmıştı.

İnce, önceki gün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Bana bir teklif yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım. Bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Siyaset yapmak istiyorum. Neden çekileyim? Demokratik bir hak değil mi?" diye konuşmuştu.