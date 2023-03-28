Tarih ve saat netleşti... Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:57

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:57

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlamasının ardından gözler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştireceği görüşmeye çevrilmişti.

Son olarak Memleket Partisi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İnce’nin yarın (29 Mart Çarşamba) görüşeceğini duyurdu.

SAAT BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre iki lider yarın saat 17.00’de parti genel merkezinde bir araya gelecek.

Memleket Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama şöyle:

“CHP Genel Merkezinden gelen talep üzerine; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17:00’de Memleket Partisi Genel Merkezinde görüşeceklerdir.”