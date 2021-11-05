Jale Özgentürk yazdı: Tamince yeni ortağını açıkladı

05 Kasım 2021 Cuma, 15:36

Gazetemizin Ekonomi Müdürü Jale Özgentürk, bugünkü "Rizeli komşu ortak oldu" yazısında AKP döneminde en çok tartışılan projelerinden biri olan Haliçport'un ortağını yazdı.

2013 yılında ihaleyi alan Fettah Tamince'nin ortaklık arayışını AKP eski milletvekili Abdülkadir Kart ile sonlandırdığını iddia eden Özgentürk, Kart'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapı komşusu olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de AKP döneminde önemli miktarda ihale alan ASL İnşaat’ın sahibi olan Kart'ın AKP’nin gözde müteahhitleri Cengiz ve Kalyonla da ortak yatırımları olduğu ortaya çıktı.

YILLARDIR ORTAK ARIYORMUŞ

Özgentürk, "Rixos Otelleri’nin sahibi Tamince yıllardır ortak aradığını, sadece Katar değil ABD’li Avrupalı yatırımcılarla da görüştüğünü söylerken “Sonunda Abdülkadir Kart’la el sıkıştık” diyor. Yatırımcının o partiden bu partiden olmasının çok önemli olmadığını söyleyen Tamince, ortaklığın yüzde 50-50 olduğunu belirtiyor" dedi.

Jale Özgentürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

İhaleyi 2013’te alan Fettah Tamince, ortak arayışının uzun zamandır sürdüğünü, sadece Katarla değil ABD’li, Avrupalı yatırımcılarla da görüştüğünü, sonunda AKP eski milletvekili Abdülkadir Kart’la el sıkıştıklarını söylüyor.

İstanbul’da AKP iktidarı döneminde en çok tartışılan projelerden ikisi Galataport ve Haliçport olmuştu. İki projenin ihalesi de 2013’te yapıldı. Doğuş Grubu’nun 702 milyon dolar teklifle kazandığı, sonradan Bilgili Holding’in ortak olduğu projede, bugünlerde açılış hazırlığı yapılıyor.

Yine 2013’te ihaleye çıkarılan ve 1.4 milyar dolar bedelle Fettah Tamince’nin aldığı Haliçport projesi ise bugünlerde yeni ortağıyla gündemde. Geçen hafta Sözcü gazetesinde İsmail Şahin’in yazdığı habere göre Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul Şirketi’nin yeni ortağı Abdülkadir Kart oldu.

Kart, eski AKP Rize Milletvekili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapı komşusu... Kamu ihalelerinin gediklilerinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de AKP döneminde önemli miktarda ihale alan ASL İnşaat’ın sahibi. AKP’nin gözde müteahhitleri Cengiz ve Kalyonla da ortak yatırımları var.

İhaleyi alan Fettah Tamince’nin uzun süredir ortak aradığı biliniyordu. Geçen yıl Katar Yatırım Fonu’nun projeye ortak olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak sürpriz ortaklık geçen hafta yayımlanan haberle ortaya çıktı. Haberde şu bilgiler yer aldı:

- 1.4 milyar dolar yatırımla yapılacak olan Tersane İstanbul projesini üstlenen Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım şirketinin yönetim kuruluna Kart üç şirketiyle girdi. Yönetimde eşit söz hakkına sahip oldu. Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre Segaport Turizm Yatırımları şirketin yönetim kurulu başkan vekili olarak seçildi.

Haberde ilginç bir bilgi daha yer aldı:

- Bodrum’daki Paramount Otel’e ilişkin tartışmalar sırasında ismi gündeme gelen Şaban Kayıkçı’nın da ticaret sicil kayıtlarına göre geçtiğimiz ağustos ayında şirket yönetiminden ayrıldığı görüldü.

‘YILLARDIR ARIYORDUM’

Uzun yıllar tartışılan, çevre etki değerleme raporu 2016’da çıkan proje, son iki yıldır ise sanat etkinlikleriyle kamuoyunun önüne çıkmaya başlamıştı. Önce Ahmet Güneştekin bir sergi yaptı, bu yıl da çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul bu alanda gerçekleşti.

2015’te FETÖ tartışmaları yaşanırken projenin Fettah Tamince’den alınacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak daha sonra Tamince’nin AKP ile buzları eritmesinin ardından bu iddia gerçekleşmemişti. Son ortaklık haberleri gündeme gelince Tamince projeden çıkarılıyor mu sorusunu merak ettim. Ve direkt muhatabını aradım.

Rixos Otelleri’nin sahibi Tamince yıllardır ortak aradığını, sadece Katar değil ABD’li Avrupalı yatırımcılarla da görüştüğünü söylüyor. “Sonunda Abdülkadir Kart’la el sıkıştık” diyor. Yatırımcının o partiden bu partiden olmasının çok önemli olmadığını söyleyen Tamince, ortaklığın yüzde 50-50 olduğunu belirtiyor.

AKP’nin zaman zaman iş insanlarını büyük yatırımlarda görevlendirdiği bir gerçek. Kart’ın görevi bu mu? İlerleyen zamanlarda göreceğiz!

TARİHİ BÖLGEDE YIKILAN BİNALARI SORDUM, YANIT...

Adını Haliçport’tan Tersane İstanbul’a çevirdiği proje konusunda “Türkiye’nin en iddialı projesini yapıyorum. Vizyonum net” yorumunu yapan Tamince’ye, tarihi bölgede yıkılan binaları hatırlatıyorum. Bu konuda da şu açıklamayı yapıyor:

“Bu proje benim için kâr değil ar projesi. Gurur duyacağım bir proje yapmayı hedefledim. Binlerce yıllık tarihi ortaya çıkarıyoruz. Korumak zorunda olmadığımız binaları bile koruyoruz. Proje bittiğinde eleştirenler Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) olduğu gibi ‘Fettah Tamince’ye haksızlık yapmışız’ diyecekler.”

İstanbul’un değerinin hâlâ anlaşılamadığını, kentin turizm potansiyelinin yüzde 15’inin kullanılabildiğini söyleyen Tamince, şöyle devam ediyor:

“Beni tartışabilirler ama turizmi bildiğim tartışılamaz. Dünyayı dolaşıyorum. 14 ülkede yatırımım var. Türkiye turizminde ABD’li, Avrupalı zengin turisti getirecek ürün yok. Bu proje ile İstanbul’a 1 milyon ziyaretçi gelecek.”

Gelecek yıl eylül ya da ekimde bir bölümü açılacak olan Tersane İstanbul projesini AKM’nin mimarı Murat Tabanlıoğlu yürütüyor. Rixos dahil üç otel bulunan bölgede Koç’un Sadberk Hanım Müzesi yer alacak. Tabanlıoğlu daha önceki sohbetimizde “Bölgeyi berber gibi esnafıyla, gelenekleri yansıtan ve yaşayan bir turizm bölgesi yapmak istiyoruz. Bölge 60 bin kişiye istihdam sağlayacak” demişti.