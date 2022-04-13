Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Beraber Saray'a gidelim

13 Nisan 2022 Çarşamba, 15:16

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sincan Mallı köyü mevkisinde bir buğday tarlasında tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, partisinin çözüm önerilerini paylaştı.

İlerleyen yıllarda enerji, gıda, su ve ilaçta önemli sorunların ortaya çıkacağını belirten İnce, konu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Devletin kurumlarına gidip 'beni içeri almadılar' diye bağırmanın sorunları çözmeyeceğini" söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu'na seslenip "Hem Erdoğan'a 'tek adam' deyip hem bürokratları muhatap almak çelişki içerir. Gidilecekse saraya gidilmelidir. Eğer Saray'a gidilecekse, ben de gelirim söz. Hadi beraber gidelim" diye çağrıda bulundu.

"KÖPRÜYE GEÇİŞ GARANTİSİ VERİYORSAN ÇİFTÇİYE DE ALIM GARANTİSİ VERECEKSİN"

Tüketenler çoğalıp üretenlerin azalmasıyla yiyeceklerin pahalandığını ancak iktidar ve muhalefetin sorunu göremediğini belirten İnce, son yirmi yılda tarımsal üretim ve desteklere ilişkin veriler paylaşarak hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

İthal buğdaya Türk çiftçisinden alınan buğdaydan daha yüksek fiyat verildiğini aktaran İnce, çiftçi hasada başlamadan buğday ithalatı yapıldığına dikkat çekti.

Partisinin çözüm önerilerini paylaşan İnce, "Köprüye geçiş garantisi veriyorsan çiftçiye de alım garantisi vereceksin, dolar üzerinden vereceksin. Üretim planlamasını en az 5 yıllık yapacaksın" dedi.

GSMH'nin yüzde 2'sinin tarımı desteklemeye harcanması gerektiğini bildiren İnce, ithalattan vazgeçilmesini ve Devlet Planlama Teşkilatının yeniden aktif hale getirilmesini istedi.

İnce, Afrika'da arazi kiralamaktan vazgeçilmesi, tarımda çalışan kadınların sigorta priminin ödenmesi, hazine arazisini ekenlerden kira istenmemesi, GAP gibi projelerin tamamlanması ve arazi bütünleştirmesi önerilerinde bulundu.