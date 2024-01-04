Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ziyaret: 'CHP amiral gemisidir'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:33

Muharrem İnce, saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi. İnce'yi kapıda CHP Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

İnce daha sonra Özgür Özel ile basına kapalı görüşme yapmak için Genel Merkez'e geçti.

Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti. pic.twitter.com/rOHb5yenfW — CHP Fotoğraf Servisi ???? (@CHPfotograf) January 4, 2024

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İlk olarak söz alan Özgür Özel, "Bugün Memleket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorumz" dedi.

"Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Süreç içinde diyalog ve temas halinde olma konusunda fikir birliğine vardık" diyen Özel, konuşmasına "Tabii biz görüşmemizi yaparken, sürekli bugün CHP'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarından bahsedildiğini takip ettik. Arkadaşlar, dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe gişiriminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında bugün yapılacak MKY toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere ilişkin hiçbir şey duymayacaksınız. MYK'nın ve PM'nin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir" şeklinde devam etti.

Muharrem İnce ise "Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının düzgün işlemediği bir yerde, ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Türkiye'de yargı, aklını başına almalıdır" dedi.

"CHP AMİRAL GEMİSİDİR"

İnce, şöyle devam etti:

"İktidar psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

İmamoğlu da İnce'nin desteğine ilişkin, "Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" açıklamasını yapmıştı.

ADAY AÇIKLAMA ERTELENDİ

CHP Parti Meclisi’nin bugün 200’ün üzerinde belediye başkan adayını açıklaması bekleniyordu.

Özel, Merkez Yönetim Kurulu ve PM toplantılarında olağanüstü gündemin Yargıtay’ın Can Atalay kararı olacağını açıkladı:

“Bugün bizden bir belediye başkanı adayı ve yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. MYK’mızın, Parti Meclisi’mizin olağanüstü gündemi, içinde bulunduğumuz Anayasa’ya karşı darbe girişimidir. CHP’nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde, bugünkü gündemde Parti Meclisi’miz yeniden toplanacaktır.