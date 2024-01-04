Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ziyaret: Gündem yerel seçim

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:52

Muharrem İnce, saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi. İnce'yi kapıda CHP Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

İnce daha sonra Özgür Özel ile basına kapalı görüşme yapmak için Genel Merkez'e geçti.

Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti. pic.twitter.com/rOHb5yenfW — CHP Fotoğraf Servisi ???? (@CHPfotograf) January 4, 2024

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

İmamoğlu da İnce'nin desteğine ilişkin, "Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" açıklamasını yapmıştı.