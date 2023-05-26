2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Muharrem İnce'den 'pazartesi' paylaşımı: 'Üzerimizi çırpıp yeniden başlıyoruz...'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 29 Mayıs’ı işaret ederek, “Herkesi üçüncü yola; akla, adalete ve ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:24
Muharrem İnce'den 'pazartesi' paylaşımı: 'Üzerimizi çırpıp yeniden başlıyoruz...'
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Seçimlere sayılı günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur için "her iki adayı da desteklememe" kararı alan İnce, 29 Mayıs gününü işaret etti, “Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, ‘İçimizde Cumhuriyetin neşesi’ ile yollara düşüyoruz” dedi.

SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ

İnce'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! 

Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz."


Muharrem İnce Memleket Partisi

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