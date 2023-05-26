İsmail Küçükkaya: Muharrem İnce 'Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor' dedi

Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:51

Güncelleme: 26.05.2023 - 13:51

İkinci tur seçimlerine 2 gün kala, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "iki adayı da desteklememe kararı" alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış öncesi, ''Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor'' dediği ileri sürüldü.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, bu sabah Halk TV canlı yayınında, İnce’nin ikinci tur seçimlerine “tarafsız kalma” fikrini değiştirmek için CHP’li belediye başkanları Zeydan Karalar, Hasan Akgün ile Tanju Özcan devreye girdiğini aktardı.

"İÇİMDEN GELMİYOR"

Küçükkaya, Karalar'ın İnce ile görüşmesinde demokrasi adına Kılıçdaroğlu'na destek istediğini ancak İnce'nin ''Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor'' dediğini söyledi.

İnce'nin, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği belirtildi.



