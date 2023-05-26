Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye telefon: 'Senin için ne yapabilirim?'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:38

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:29

İkinci tur seçimlerine 2 gün kala, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "iki adayı da desteklememe kararı" alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, adaylıktan çekilme kararından sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

"SENİN İÇİN VE HASTA ANNEN İÇİN NE YAPABİLİRİM?"

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnce'yi adaylıktan çekilme kararı sonrası aradığını, "Senin için ne yapabilirim, hasta olan annen için ne yapabilirim" diye sorduğunu yazdı.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Muharrem İnce yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndi. Sağlık durumu bozulan İnce sonunda çekildi. Ama sağlığı bozulan sadece Muharrem İnce değilmiş. Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce’nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce’yi aramıştı. İnce’yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce’nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor. 'Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti.'

İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey."