Muharrem İnce'den tutuklu Ekrem İmamoğlu'na ziyaret: Mesajını paylaştı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.
Muharrem İnce, ziyaretinin sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun el yazısıyla yazdığı mesajı bulunan notun fotoğrafını paylaştı.
"Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum" diyen İnce, "Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına verilmiş. Bu hukuksuzluklara derhal son verin!" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun İnce tarafından paylaşılan mesajında ise şu ifadeler yer aldı:
"Milletçe bir ve birlikte olmak zamanıdır! Adaletsizliğe, yoksulluğa, kutuplaşmaya, kısacası bütün kötülüklere ve kötü uygulamaları yapanlara karşı bütünleşmek zorundayız! Herşey çok güzel olacak..."
Bugün Silivri Cezaevi’nde Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ve Sayın Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına… pic.twitter.com/3ST4JgtUFv— Muharrem İNCE (@vekilince) April 14, 2025
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