Son Dakika... Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son dakika gelişmesi... Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un tutukluluğa ilişkin yapılan itirazlar reddedildi.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta evinden sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu, mali suçlar iddiası ile 23 Mart'ta tutuklandı.
İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde tutukluluğa ilişkin ''Soruşturma, baştan sona hukuken yasak usullerle yürütüldü'' ifadeleri kullanıldı.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Ekrem İmamoğlu ve Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #murat ongun #itiraz
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Para çekme limitleri değişti
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- AKP'li Gül'ün seçtiği kitap gündem oldu
- BM'den dehşet Taliban raporu