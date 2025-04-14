Son Dakika... Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:57

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta evinden sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu, mali suçlar iddiası ile 23 Mart'ta tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde tutukluluğa ilişkin ''Soruşturma, baştan sona hukuken yasak usullerle yürütüldü'' ifadeleri kullanıldı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Ekrem İmamoğlu ve Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.