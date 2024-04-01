Muharrem İnce'den yerel seçim mesajı: 'Parti kazandı'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk paylaşımını yaptı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den ilk paylaşım geldi.
İnce paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.
"CHP KAZANDI"
Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:
"Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir, seçilen belediye başkanlarını kutluyorum."
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