Muharrem İnce'den yerel seçim mesajı: 'Parti kazandı'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:23
Muharrem İnce'den yerel seçim mesajı: 'Parti kazandı'
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den ilk paylaşım geldi.

İnce paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.

"CHP KAZANDI"

Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir, seçilen belediye başkanlarını kutluyorum."

 


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