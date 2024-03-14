Erdoğan davadan vazgeçmişti... Muharrem İnce'den ilk açıklama: 'Çekilse bile kamu davası devam ediyor'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkındaki davada şikayetini geri çektiği haberleri ile ilgili, "Vazgeçti doğru; ama şimdi değil. 22 Aralık'ta vazgeçmiş. Muharrem İnce'ye değil, pek çok insana açtığı davadan, seçim öncesinde vazgeçmiş. Erdoğan bu davadan çekilse bile kamu davası devam ediyor" dedi.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:56
Erdoğan davadan vazgeçmişti... Muharrem İnce'den ilk açıklama: 'Çekilse bile kamu davası devam ediyor'
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Burak Hasar'la beraber Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafın şikayetlerini dinleyen İnce, daha sonra Sincan ilçesine geçerek Lale Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. İnce, vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadıklarını, emeklilerin ve esnafın ekonomik durumunun kötü olduğunu söyledi.

İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında açılan davada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesi ile ilgili de konuştu.

"PEK ÇOK KİŞİYE AÇTIĞI DAVADAN VAZGEÇTİ"

Erdoğan'ın pek çok siyasiye dava açtığını, daha sonra da bu davalardan vazgeçebildiğini ifade eden İnce, "Örneğin başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere 2016'da pek çok kişiye açtığı davadan vazgeçti. Bugün internet sitelerinden muhalefet medyasında aynen şöyle yazıyor; 'Erdoğan Muharrem İnce'ye açtığı davadan vazgeçti.' Şimdi bunu düzeltmemiz lazım. Bir, vazgeçti doğru; ama şimdi değil. 22 Aralık'ta vazgeçmiş. İkincisi, Muharrem İnce'ye değil, pek çok insana açtığı davadan, seçim öncesinde vazgeçmiş. Erdoğan, bu davadan çekilse bile kamu davası devam ediyor. Cumhurbaşkanı olduğu için benim yargılanmam bitmiyor, devam edecek. Bunu da biliyorlar aslında. Şunu yapmaya çalışıyorlar; 'Erdoğan, Muharrem İnce'ye açtığı davadan vazgeçti, sen ne anlarsın' gibi kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Biri Allah'la kandırıyor, biri Atatürk'le kandırıyor. Vallahi biz iki yoldan da değiliz. Biz üçüncü yoluz. Biz Memleket Partisiyiz. Kısacası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka kişilere de açtığı ve açılan davalardan vazgeçtiği bilinmektedir" diye konuştu.


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