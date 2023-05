Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sosyal medyanın gündeminde: İşte ilk tepkiler

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:44

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:04

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde İnce’nin dün gece kurmaylarıyla buluştuğu ve görüşmede ‘adaylıktan çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddiası gündemi sarsmıştı.

Genel merkezde düzenlediği basın toplantısında İnce kararını şöyle duyurdu:

"Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar olmayan bacanaklar görüntüler fotoğraflar yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü kendisi kesiyor oraya koyuyor bunu FETÖ'cüler yapıyor.

Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları görmediler. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Benim böyle bir ses kaydım görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil bu iftira. Gerçek değil.

Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont... Yazıyor geçiyor adam. Nerede bu savcılar?

Her şeyim ortada benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum."

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

İnce'nin açıklamasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Sedef Kabaş paylaşımında, "Muharrem İnce adaylıktan çekildi… Geç ama doğru bir karar… Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

Ünlü yazar Ahmet Ümit Twitter mesajında, "Muharrem İnce çekildi. İlk turda bitiyor. Bahar artık çok daha yakın" ifadelerine yer verdi.

Akademisyen-yazar Fatih Yaşlı, "İnce kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp kazanmaya ortak olmak yerine "kaybedince bahaneleri kalmasın" diyerek çekildi ve yine yanlış yere yatırım yaptı. ülkenin geleceğinde ciddiye alınabilir herhangi bir yeri olmayacak artık" diye yazdı.

Bir yurttaş paylaşımında, "Sayın Muharrem İnce: Yalovalı çiftçi bir ailenin, kamyoncu şerefin oğluydu .Fizik öğretmeniydi. Partinin tuvaletletini yıkamıştı. Partinin bayraklarını asmıştı. Partinin öz evladıydı. Partinin ağabeyi olmuştu.Teşekkür ederiz. Muharrem ince… İlk turda bitirdik" ifadelerini kullandı.