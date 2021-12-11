İnce CHP'ye seslendi: 'Hele mitingler bir başlasın...'

11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:54

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Tekirdağ’daki Çorlu İlçe Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere kente geldi. İl Başkanı Bora Küçükçetin ve partililer tarafından karşılanan İnce, Gaziler Parkı’nda partililere seslendi.

İnce, 6 ayda 58 ilde örgütlenmeyi bitirdiklerini belirterek, “Partimiz, 5-6 ay gibi kısa sürede örgütlendi. Önümüzde daha zaman var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Memleket Partisi, 1'inci parti olacak. Ülkede özgür medya olmazsa bağımsız yargı olmazsa kuralların işlediği bir piyasa ekonomisi olmazsa liyakat olmazsa şeffaf kamu yönetimi olmazsa marka üretemezsen sen huzura kavuşamazsın. Biz Memleket Partisi olarak öncelikli sektörleri belirleyeceğiz. Tarım ve tarıma dayalı sektörleri destekleyeceğiz, demokrasimizi 5 yıldızlı yapmadan turizmimizi 5 yıldızlı yapamayız. Tekstile, turizme, savunma sanayisine öncelik vereceğiz" dedi.

Gündemdeki asgari ücret konusuna da değinen İnce, “Memlekette acil olarak yapılması gerekenler var. Bir asgari ücret tartışması yapıyorlar; senaryo, tiyatro. Asgari ücret Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır. Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV sıfırlanmalıdır. Özellikle öğrenciler için özel iletişim vergisi kaldırılmalıdır. Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeli sıfırlanmalıdır, tarımdaki vergiler sıfırlanmalıdır, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır" diye konuştu.

"HELE MİTİNGLER BİR BAŞLASIN..."

Konuşmasının bir bölümünde, eski partisi CHP’yi de eleştiren ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine ‘Neredesin?’ diye iftiralar atıldığını öne süren İnce, “Bunu 3,5 senedir yapmıyorum. 'Ya sabır ya sabır' diyorum ama 3,5 sene sonra gittiğim yerlerde bunu anlatacağım. Hele mitingler bir başlasın. Bak ne vicdansız insanlar varmış bu ülkede. Bakın ne iftiralar atmışlar size şimdi belgeleri ile göstereceğim. 4 Mayıs 2018, kendin aday olamıyorsun başka birini aday yapıyorsun. Kim bu kişi? Aza adayı değil cumhurbaşkanı adayı. Çağırış şekline bak. Şimdi eski partimin yönetimiyle bir anlaşma yaptık. Onlar bilboard’lara, televizyonlara reklam verecekler, sandıkları koruyacaklar. Onlar sandıkları korurken ben de gezeceğim, miting yapacağım. 107 miting yaptım. Ben görevimi yaptım. Onlar, iftira attılar” dedi.







