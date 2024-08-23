Muharrem İnce’nin koltuğuna Sinan Oğan oturdu: Memleket Partisi’nin eski genel merkez binasına Oğan'ın partisi taşındı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 19:01

Güncelleme: 23.08.2024 - 19:10

Sinan Oğan, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı’ndan cumhurbaşkanı adayı oldu. İktidara yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen Oğan, o seçimde oyların yüzde 5,17’sini almasının ardından seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan’ın desteğiyle seçimlerin ikinci turunda Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimlerin ardından Oğan’ın malvarlığında artış olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

PARTİ KÜÇÜLME KARARI ALDI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise söz konusu seçimlerin öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Memleket Partisi, genel seçimlerde de yerel seçimlerde de umduğunu bulamayınca “Hazine yardımı” alamadıkları gerekçesiyle küçülme kararı aldı. Partinin genel merkezi Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Öveçler semtindeki büyük genel merkez binasından Etimesgut’taki apartman dairesindeki küçük bir büroya taşındı.

‘500 BİN TL GİDERİ VAR’ İDDİASI

Memleket Partisi’nin eski genel merkez binasına Oğan’ın kurduğu Türkiye İttifakı Partisi taşındı.

Oğan’ın 2023 seçimleri öncesinde İnce’yi ziyaret ettiği makamda artık kendisinin oturduğu iddia ediliyor. Edinilen bilgiye göre partinin genel merkezinin orada bulunduğu dönemde bina için 110 bin TL aylık kira ödemesi yapılıyordu.

Cumhuriyet’in ulaştığı bazı kaynaklar binanın şu anki aylık giderinin (kira, elektrik, su vb.) 500 bin TL civarı olduğunu ifade ediyor.