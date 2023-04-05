Muharrem İnce'nin oylarının artışının iki sebebini açıkladı: 'Mart ayında ilk defa gördük...'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:57

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:57

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı günler kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim süreci hız kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; siyasilerin oy oranlarını merak eden seçmenin de anketlere olan ilgisi arttı.

Özellikle, son olarak Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilme iddilarına tamamen kapıyı kapatan Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin grafiği bu süreçte en merak edilen konu başlıklarının başında geliyor.

"DEPREM SONRASI OLUŞAN ÖFKEYİ İNCE'NİN PARTİSİ ALMAYI BAŞARDI"

Son olarak Gazete Duvar'ın Youtube kanalında Didem Mercan'ın konuğu olan Can Selçuki Türkiye Raporu’nun son anket çalışmalarını değerlendirdi.

İttifaklar arasındaki oy farkına ilişkin konuşan Selçuki, şu değerlendirmeleri yaptı:

* Anketlerde en fazla oynaklığı gördüğümüz dönemdeyiz. Daha anketler dengeye oturmuş değil, Mart 15’te yayınladığımız anket sonuçları 3-6 Mart tarihinden sonra sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığının açıklandığı dönemden sonra yapılmış saha çalışmasıdır. Oraya göre bakınca 2 tane sonuç var. Birincisi, Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın gerisinde kalmış görünüyor.

* Çünkü mart ayı başında yaptığımız bu ankette Memleket Partisi’nin ilk defa bu kadar yüksek bir oy oranına ulaştığını gördük. Yani aslında toplamda muhalefetin oyu değişmedi. Muhalefetinin oy kompozisyonu değişti. Normalde Millet İttifakı içinde yer alan oyların Memleket Partisi’ne kaydığını gördük. Bu nedenle Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın altına düşmüş oldu. İkincisi ise Memleket Partisi’ndeki artış. İki sebebi var bu artışın, biri depremden sonra oluşan oluşan öfkeyi Sayın İnce’nin partisi almayı başardı. İkincisi de bu süreçte oluşan öfkeyi yakalamayı başardı. Oylarını 5.6’ya kadar çıkardı. Geçen hafta yaptığımız çalışmada da 5.6'nın altında kaldığını gördük.

'DEPREM, OY TERCİHLERİNDE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİME YOL AÇMADI'

Deprem ve deprem sonrası yaşananların sandığa nasıl yansıyacağını değerlendiren Selçuki, "Deprem açıkçası genel oy tercihinde çok büyük bir değişime yol açmadı ama genç seçmende çok büyük etki yarattı. 2023 depremlerindeki kapasite yoksunluğu, depreme hazırlıktaki eksiklikler seçmende hayal kırıklığı yarattı. Özellikle genç seçmende ciddi bir güvensizlik, kurumlara, yapılara siyasete zaten güvensizlik vardı bunu pekiştirdi’’ şeklinde konuştu.

'KILIÇDAROĞLU ÖNDE'

‘"Yarışa kim önde başlıyor?’’ sorusuna yanıt veren Selçuki, ‘’Mart başı itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın önünde olduğunu görüyoruz. Martın ikinci haftasının sonunda yaptığımız araştırmada da benzer bir sonuç bulmuştuk’’ dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’ın önünde olması şu açıdan farklı bir dinamiği ortaya koyuyor: Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Erdoğan girdiği bütün seçimlere muhalefetin önünde başladı. Sayın Erdoğan’ın oylarını muhafazaya etmeye çalıştığı, muhalefetin de ilave oy almaya çalıştığı bir dinamik vardı. Sayın Erdoğan oyları muhafaza ediyordu, muhalefet oylarını arttıramıyordu. Dolayısıyla 20 yıldır AKP tarafından yönetiliyorduk. Bu sefer farklı bir dinamik var: Muhalefet önde başlıyor, muhalefet oylarını muhafaza etmeye çalışırken, Erdoğan ve ittifakı oylarını arttırarak yüzde 50’ye ulamaya çalışıyor."

AKP SEÇMENİNİN KARARINDA HANGİ GEREKÇELER ETKİLİ OLUYOR?

AKP'nin 2018'de aldığı 42.6 oy oranını azalttığını ve AKP seçmeninin kararında hangi gerekçelerin etkili olduğunu anlatan Selçuki, "Türkiye’deki seçmende 2019 sonunda başlayan 2020’de yerleşen yüzde 60’a 40’lık bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Yüzde 60, HDP dahil geniş muhalefet, yüzde 40 da iktidar bloku, cumhur ittifakı. Bunun olmasındaki en büyük sebeplerden biri tabii ki ekonomi. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirdiği sıkıntılar... Covid-19 dönemindeki memnuniyetsizler" dedi.

Selçuki şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı’ndan ayrılan oy ayrıldı zaten. O nedenle bu saatten sonra Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’ndan alacağı bir oy yok, geleni muhafaza etme gayreti içerisinde olmalı. Millet İttifakı'nın asıl meselesi bu. Cumhur İttifakı ise gideni geri getirme üzerine yoğunlaşmalı. Dolayısıyla bu saatten sonra bloklar arası büyük geçişler olacağı kanaatinde değilim. O yüzden muhalefete daha avantajlı durumda gözüküyor."

18-30 yaş aralığına bakıldığında CHP’nin önde olduğunu söyleyen Selçuki hemen arkadan AKP’nin geldiğini belirtiyor. Selçuki, ilk defa oy kullanacaklarda ise Memleket Partisi ve CHP’nin öne çıktığını söylüyor.