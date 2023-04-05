Mehmet Aslantuğ'dan Muharrem İnce açıklaması: Çok yanlış buluyorum!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:34

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:57

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) milletvekili adaylığı teklifini kabul eden oyuncu Mehmet Aslantuğ, katıldığı TV100 yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Aslantuğ, 20 yıldır hem merkez sağdan hem de merkez soldan teklif geldiğini, ancak TİP teklif getirmeseydi siyasete girmeyeceğini ifade etti.

"SANATÇI MUHALİFTİR, UYARIR"

Aslantuğ, siyasete atılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bendeki siyaset merakı değil, halimden memnundum. İktidar ve muktedir karşısında muhakkak bir duruş olmalıdır. Türkiye artık başka bir yerde. Sanatçı muhaliftir, uyarır. Yaptığı işe politik iklimi dahil eder. Ekonomik travmaları, sosyolojik travmaları kendine dert edinir bunu iktidara, muktedire hatırlatır."

"TÜRKİYE ARTIK BAMBAŞKA BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

Türkiye'den yurtdışına giden gençlere de dikkat çeken Aslantuğ, şöyle konuştu:

"Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Doğrudur o kanaatim vardı ama Türkiye artık orada değil. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur... Devlet insanla var, halkla var. Halk varsa devlet var, ondan soyutlanmış bir şey değil ve sevdikçe kutsar. Olağanüstü koşullarda o kurumlar sevimsiz, hoyrat, acımasız vs. hale gelirse, her şeyi sual edebilir. Burayı devletin organları iyileştirecek.

Bunun için birçok şeyi ötelemiş oldum, bunların lafı bile olmaz çünkü o bireysel konfor alanını arkadaşlarımız terk etmiş, gençler terk etmiş, herkes bir sorumluluk üstleniyor. Son derece de barışçıl bir dille üstleniyor."

KILIÇDAROĞLU VE İNCE YORUMU

Aslantuğ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını doğru bulup bulmadığına ilişkin soruya "Elbette, yüzde yüz" yanıtını verdi.

Aslantuğ, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Çok yanlış buluyorum, kendisini de tavrını da üslubunu da çok da konuşmayalım bence."

"HEPSİ ÖZÜR DİLEDİ"

Aslantuğ, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra sanatçı Ahmet Kaya'nın linç edilmek istendiği 1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül törenine dair de konuştu.

O gece orada büyük bir ayıp yaşandığına dikkat çeken Mehmet Aslantuğ, şöyle konuştu:

"Gülten Hanım yıllar sonra adımı anmış ve ‘Çok mutlu etti bizi’ demiş. Ben bu kadar kirlenmiş bir zamanda, zeminde yaptığımı meziyet olarak konuşmayı bile zulüm olarak kabul ettim. Orada büyük bir ayıp var, yapılan şeyi iltifata gerek yok. Bakmamız gereken odaklanmamız gereken o ayıp. Hepsi özür diledi.

Arzum’a 'Bana biraz izin ver' dedim. O da anlamaya çalışıyor, şaşkın tabii salonda olandan bitenden. Ahmet Kaya'ya, 'Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak. Bunların hiçbirini ciddiye alma' mealinde şeyler söyledim, gözleri doldu, sarıldı.

Gerçekten insanların yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız... Çatal atma esnasında oradaydım. Bize denk gelmedi ama densizlikler oldu tabii. Psikolojik olarak, atmosfer başlı başına bir linç zaten yakışık alır mı?"