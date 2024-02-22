Muharrem İnce'ye yönelik 'sahte sosyal medya paylaşımları'na ilişkin davada karar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımları sebebiyle "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın FETÖ kapsamında "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım" suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:20
Muharrem İnce'ye yönelik 'sahte sosyal medya paylaşımları'na ilişkin davada karar
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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Oktay Yaşar ve Veli Koçak ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanıkların yargılandığı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlerini talep etti. Savcı sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını da istedi.

Söz alan sanık Oktay Yaşar, mütalaa yönünde karar verilmesini isteyerek beraatini talep etti. Sanık Koçak da savcının beraati yönündeki görüşüne katıldığını ancak dezenformasyon içeren bir paylaşımının olmadığını savundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beratlerine hükmetti.

Mahkeme, sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.

İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.


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