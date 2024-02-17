Muharrem İnce duyurdu: Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Yerel seçime sayılı günler kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin İstanbul adayını açıkladı. Partinin İstanbul adayı Berk Hacıgüzeller oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:31
Muharrem İnce duyurdu: Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
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Memleket Partisi'nin aday tanıtım toplantısı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla Eyüpsultan'da yapıldı.

Toplantıda, İstanbul, İzmir, Uşak, Balıkesir ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

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Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Cüneyt Oğuz olarak açıklandı.

"TÜRKİYE MARTTAN SONRA BAMBAŞKA BİR YOLA GİDEBİLİR"

Partisinin aday tanıtım etkinliğinde konuşan İnce, söze iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek başladı. 

Yerel seçimlere vurgu yapan İnce, "Türkiye mart ayındaki seçimlerden sonra bambaşka bir yola gidebilir" diye konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim bölgelerinde kullandığı 'tehdit' diline tepki gösteren İnce, her şeye karar veren bir 'tek adam' olduğunu söyledi. 

'3A' BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kazandıkları belediylerde "3A belediyecilik anlayışı" sağlayacaklarını belirten İnce, bunların da "akıl, adalet ve ahlak" olacağını kaydetti. 

İnce, devamla partisinin İstanbul adayının Berk Hacıgüzeller olduğunu açıkladı. 

BERK HACIGÜZELLER KİMDİR?

8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yapmıştır.

Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde çalışma hayatına başlayarak uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Daha sonra değişik sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimlerinin yanı sıra üniversitede "stratejik marka yönetimi" yüksek lisans programında "küreselleşme" dersi vermektedir.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.


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