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Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

27.07.2025 15:37:00
Güncellenme:
DHA
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Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yurtdışı dönüşünde gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenildi.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, yurtdışından dönüşünde gözaltına alındı. Zuhal Böcek hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedildi.

İlgili Konular: #Muhittin Böcek #Antalya Büyükşehir Belediyesi

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