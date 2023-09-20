‘Mühürsüz oy’ tartışması: Atilla Kart’tan Bülent Tezcan’a cevap

Yayınlanma: 20.09.2023 - 15:56

Güncelleme: 20.09.2023 - 15:56

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlık referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılacağını açıklamış, CHP ise durumu yargıya taşıyacağını belirtmişti.

Eski CHP Milletvekili Atilla Kart, söz konusu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) parti adına götürmesinin yönetim tarafından engellendiğini açıkladı. Eski CHP milletvekilini engellediği iddia edilenler arasında ise CHP milletvekili Bülent Tezcan bulunuyor.

Tezcan “İddialar gerçek değil. Biz AİHM’e dava açtık. Önce YSK’ye 17 Nisan’da müracaat ettik, reddetti. Biz de AİHM’e 4 Temmuz 2017 tarihinde davamızı açtık. 30 Kasım 2017 tarihinde de AİHM bizim talebimizi reddetti” ifadelerini kullandı.

Atilla Kart ise sosyal medya hesabın üzerinden Tezcan’a cevap verdi. Kart, açılan davanın referandum iptaline yönelik olduğunu söyledi.

Kart’ın paylaşımı şu şekilde:

“16 Kasım 2017 (2,5 milyon mühürsüz zarf ve oyun kullanıldığı) Referandumu konusunda, CHP Mv. Bülent TEZCAN bilgi kirliliği ve karambol yaratmaya devam ediyor.

CHP Genel Merkezinin, Benim dışımda açtığı dava; referandumdaki hak ihlalleri nedeniyle, referandumun iptali talebiyle açılan bir davaydı. Oysa, AİHM' in, referandumun doğrudan iptaline yönelik olarak yapılan başvuruları reddettiği biliniyordu. AİHM, yasama organı seçimindeki ihlal iddialarına bakacağı yönünde içtihat oluşturmuştu. Genel Merkez, bu durumu bildiği halde dava açtı. Kaçınılmaz olarak bu dava reddedildi.

Bülent TEZCAN' ın "açtık" dediği dava bu davadır.

Benim CHP adına açtığım dava ise, YSK' nın saat 16:10 civarında tesis ettiği "idari işlemin iptaline" yönelik davaydı. Ben bu dava için ısrarla talepte bulundum ve Tarafıma vekaletname verildi. Sayın Sami SELÇUK' un bu konu hakkında özel olarak yaptığı ve "Doğmayan Halk Oylaması" başlığını taşıyan çalışmada da ifade edildiği üzere, YSK' nın bu işlemi hukuksal yönden "yok hükmünde" olan bir işlemdir. En üst düzeyde yaptığım görüşmelere dayanarak söylüyorum; sonuç alma ihtimali yüksek olan bir davaydı.

Soru ve sorun şu; Bülent TEZCAN ve diğer failler, CHP adına açtığım bu davayı neden engellediler ???!!!!”