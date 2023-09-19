Atilla Kart, mühürsüz oylarla ilgili gerçeği açıkladı: 'Dava açmam engellendi'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:09

Güncelleme: 19.09.2023 - 14:18

Eski CHP milletvekili Atilla Kart, gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"ATİLLA BEY NEREDEN ÇIKTI BU?"

Kart, Mengü'nün yayında 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu'nda geçerli sayılan mühürsüz oylarla ilgili yaşanan gelişmeleri hatırlatması "Mühürsüz oylar dediğiniz zaman yaramı acıtıyorsunuz" dedi ve şöyle devam etti:

"Bana vekalet verdiler, kararlı olduğumu görünce 'Tamam kardeşim gereğini yap' dediler. Danıştay'dan ve idari dava dairelerinden sonuç alamayacağımı bildiğim için bir an önce AİHM'e getirmek istedim. 45 günde davayı bitirdim. Adalet Yürüyüşü'nün 3. günü 45 sayfa dava dilekçesini hazırladım klasörü götürdüm. Kızılcahamam'da karavanda sayın genel başkana sundum. 'İhtar davasını açtım, bana izin vermenizi istiyorum. Strasbourg'da davayı doğrudan açacağım, postayla değil, zaman önemli çünkü' dedim. İnceledi, 'Emeğine sağlık' dedi. Uçak biletim alındı. Görüşmeden bir gün sonra önce Haluk Koç sonra Tekin Bingöl aradı. 'Atilla Bey Genel başkan diyor ki, parti adına gitmesin kendi adına gitsin.' Hocam ne diyorsun sen ya?"

“Ben Atilla Kart olarak dava açmayı bilmiyor muyum?” diyen Kart ayrıca, bir saat sonra da Bülent Tezcan'ın kendisini aradığını ve "Atilla Bey nereden çıktı bu?" dediğini belirtti.

Travmalar geçirdiğini söyleyen Atilla Kart, genelde aramalara kısa sürede dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aramalarına rağmen geri dönmediğini ifade etti.

"CHP ADINA DAVA AÇIYORSUN AMA..."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bünyesinde en üst düzeyde randevu aldığını aktaran Atilla Kart, şu ifadeleri kullandı:

"Her sayfanın sonunda yetkili diyor ki; 'Mükemmel bu dava böyle açılır.' 10. sayfaya geliyoruz; Davayı açan Atilla Kart. Adam dedi ki; 'Sen ne diyorsun. Türkiye'de CHP adına dava açıyorsun, buraya Atilla Kart olarak geliyorsun.' Ben de yurttaşım diyorum, ama kendim de inanmıyorum."

Kılıçdaroğlu'nun edilgen bir bürokrat olduğunu belirten Kart, şöyle devam etti:

"Saat 16.10'da YSK işlemi tesis ediyor, 20 dakika sonra Bülent Tezcan imzasıyla teşkilatlara YSK'nın işlemi bilgi veriliyor; 'İtiraz etmeyeceksiniz' deniyor. İnsanlar itirazlarını şikâyetlerini ilçelerden ulaştırıyorlar, genel merkezde yetkili bulamıyorlar."