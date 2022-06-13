Edis ve Farah Zeynep Abdullah arasında 'Mükremin Gezgin' tartışması

13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:56

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayımladığı videolarda kendisini 9 aydır hamile gibi gösteren Mükremin Gezgin, son olarak doğum yapmış gibi bir bebekle fotoğrafını paylaşmıştı. Gezgin'in bu paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Gezgin'e sosyal medyadan birçok tepki gelirken, birçok isim de destek vermişti.

"NEYLE YARGILADIĞINIZI ANLAMIŞ DEĞİLİM?"

Son olarak şarkıcı Edis, sosyal medya hesabından Gezgin'e destek vererek, "Kadın tiplemeleri yapan erkek oyuncular kadar başarılı bir tiktoker gencini neyle yargıladığınızı anlamış değilim. Bu bir şov ki kuirler annelik, babalık yapmıyor mu? Tepkiniz tam olarak neye, biz anladık da, size homofobi, sınıf ayrımcılığı konularıyla küçük bir yüzleşme lazım.." ifadelerini kullandı.

'OYUNCULUK' ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Edis'in tweetini alıntılayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise, 1993 yılında gösterime giren "Mrs. Doubtfire" filminde Robin Williams'ın canlandırdığı karakterin fotoğrafını paylaşarak, "Oyunculuğu bu mentiondan çıkarsak mı?" yazdı.

"HADDİMİ AŞMIŞ OLMAYAYIM"

Farah Zeynep Abdullah'ın tweetinin ardından Edis, "Bir gün böyle örnekler vermek zorunda kalmadığımız zaman kendiliğinden çıkacaktır, haddimi aşmış olmayayım kimseye karşı, kusura bakmayın" dedi.

"YAZDIĞIM O KADAR CİDDİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Abdullah ise Edis'e yanıt vererek, "Kuzum estağfurullah ne haddi. Hepimiz fikrimizi istersek söyleyelim zaten. Ben sadece ‘kadar’ı anlayamadım, bambaşka iki meslek, elma-armut gibi, biri diğerinden üstün falan diye demedim, yazdığım bu kadar ciddi bir şey değildi. Dediğine katılıyorum dememe gerek var mı gerçekten ne kusuru" yazdı.