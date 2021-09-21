Mülakatta 'beğendirilemeyen' cevap: 'Aleviyim' deyince elendi

21 Eylül 2021 Salı, 14:34

Ankara’da Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 96 puan alan bir sağlıkçı Sağlık Bakanlığının açtığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı kadrosuna başvurdu. Ancak A.D. isimli kadın aday, iddiaya göre mülakatta Alevi olduğu söyleyince aldığı yüksek puana karşın ataması yapılmadı.

96 puan alan Alevi adayın sözlü mülakatta elenmesi Meclis gündemine taşındı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı kadrosuna başvuran sağlıkçı A.D’ye mülakatta ‘Yozgat’taki köyünün Alevi mi Sünni mi’ olduğu sorulduğunu ve Alevi olduğunu söyleyen A.D.’nin mülakatta elendiğini' belirterek Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Kenanoğlu önergesinde kamuya işe alımlarda mülakatlar zorunlu ise bunun profesyonelce ve mesleki formasyon ölçen tarafsız bir komisyon tarafından kamera kaydı ile yapılması gerektiğini ifade etti.

KOCA'YA SORULAR

Kenanoğlu tarafından Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle yöneltilen sorular şöyle:

-Bakanlığınızın açtığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı kadrosuna katılan adaya köyünün Alevi köyü mü olduğu sorusu sorulduğu tarafınızca bilinmekte midir?

-Mülakatlarda insanların inançları, etnik kimlikleri neden sorulmaktadır? Mülakatlarda mesleki alan dışında sorular neden sorulmaktadır?

-Mülakatlarda bu tür sorular sorulmasının esasen ayrımcılığa hizmet ettiği bilindiği halde bu uygulamaya neden devam edilmektedir?

-Mülakatlar hangi amaçla yapılmaktadır? Mülakatların amacı insanların inancını, kimliğini öğrenmek ve ona göre karar vermek için mi yapılmaktadır?

-Bu tür sorunların yaşanmasına yol açan, insanların inançlarından, etnik kimliklerinden veya siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğramasına neden olan mülakat uygulamasından vazgeçilecek midir?

-Kamuoyuna yansıyan bu haberden dolayı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlığına alım komisyonu hakkında bir soruşturma başlatılacak mıdır?

-KPSS sınavında 96 puan alan A.D.’nin mülakatta uğradığı bu ayrımcılığın doğrulanması halinde kendisine tekrar mülakat imkânı verilecek midir?

-Bakanlığınızın açtığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlığına alım komisyonunda neden kamera kaydı kullanılmamaktadır?