Murat Ağırel belgeleriyle ortaya koydu: İşte 'para sayma' kumpasının perde arkası
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Kurultayı öncesinde delege satın aldığı iddiasıyla servis edilen ve bir büroda para sayıldığını gösteren görüntülerin 4.5 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili olduğu belirtilerek "Hangi bir iftirayı yalanlayalım" denilmiş ve "Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisidir" ifadeleri yer almıştı.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel de konunun ayrıntılarına ilişkin belgeleriyle paylaşımlarda bulundu.
"SATIMDA GÖSTERİLMEYEN RAKAM"
Ağırel, binanın satın alındığı Ali Rıza Braka adlı kişinin, satış esnasında yeri başka bir kişiye satacağını belirtip kaparo istediğini ve bunu da nakit olarak istediğini belirterek şöyle devam etti:
"Yeri kaçırmak istemeyen CHP’li yetkililer de bunu gerçekleştiriyor. Binanın satış bedeli 39,5 milyon TL. Kaparo olarak verilen rakam alım satımda gösterilmeyen rakam. Türkiye’deki tüm emlak alım satımlarda yapılan burada da yapılmış. Binanın gerçek alış satış üzerinden değil tapu değeri üzerinden resmi işlemler yapılmış."
İşte Ağırel'in sosyal medya paylaşımları:
1-CHP İstanbul İl Başkanlığında sayıldığı iddia edilen paralarla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaştım.— Murat AĞIREL (@muratagirel) March 12, 2024
Birkaç gündür CHP İl Başkanlığında, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia edilen Fatih keleş’in para sayma görüntüleri ve ardından 5-6 kişinin yer aldığı yeni görüntüler… pic.twitter.com/oMBjObPXGu
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