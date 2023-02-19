Murat Ağırel: Elbistan Belediyesi'nin binası binlerce resmi evrak çıkarılmadan yıkıldı
Afet bölgesinde bulunan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel yıkılan Elbistan Belediyesi'nden görüntüyü paylaşarak "Bunun sebebi nedir? Resmi evraklar neden enkaz altında?" diye sordu.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci üssü olan Elbistan'da belediye binasının az hasarlı olmasına rağmen yıkıldığını açıkladı.
Ağırel, binanın enkazından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Ağırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Elbistan Belediye Binası depremde yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Enkaz içersinde binlerce resmi evrak mevcut. Sayın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e sormak isterim. Bunun sebebi nedir? Resmi evraklar neden enkaz altında?"
Elbistan Belediye Binası depremde yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı.— Murat AĞIREL (@muratagirel) February 19, 2023
Enkaz içersinde binlerce resmi evrak mevcut.
Sayın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e sormak isterim.
Bunun sebebi nedir? Resmi evraklar neden enkaz altında? pic.twitter.com/fikFD3y6Pf
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