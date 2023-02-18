Murat Ağırel bölgeden aktardı: Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce yapılan bina yıkıldı, betonda çakıl taşları bulundu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 22:09

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 22:12

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adıyaman'da yıkılan kağıt gibi bir binanın 'hikayesi'ni aktardı. Kentsel dönüşüm kapsamında 2018 yılında yıkılıp yeniden yapılan binanın bir mezara dönüştüğünü belirten Ağırel, yıkılan binanın sağında ve solunda bulunan 25 ile 30 yıllık binaların ise ayakta olduğunu paylaştı.

ÇAKIL TAŞI VE KUM KULLANILMIŞ

Ağırel ayrıca, binanın betonu içinde çakıl taşı ve ıslak kum tespit edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Adıyaman Yavuz Selim Mahallesi'ndeyiz. Üç bina yan yana. Birisi 30 yıllık bir bina, diğeri 25 yıllık. Ortadaki bina ise 5 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmiş durumda. Yeniden yıkılıp yapıldı. Ama şu an ne yazık ki bina yıkılmış durumda. Bunun yegane sebebi de beton içinde çok sayıda çakıl ve kum tespit edilmiş olması. Binanın kolonlarının içerisindeki çakıl taşlarının ne kadar büyük olduğu raporlarla da sabit hale gelmiş"

Ağırel ayrıca, binanın müteahhitinin tutuklandığını aktardı.