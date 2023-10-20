Murat Bakan'dan Bakan Ali Yerlikaya'nın HÜDA-PAR ziyaretine tepki: Nasıl içinize sindirdiniz?

Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:18

Güncelleme: 20.10.2023 - 11:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı olduğu belirtilen HÜDA PAR'a yaptığı, "nezaket ziyareti" tartışma konusu olmuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu TBMM'deki makam odasında ziyaret eden Yerlikaya'ya, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından Yerlikaya'ya seslenen Murat Bakan, "HÜDA PAR Genel Başkanı’nı Meclis’teki odasında ziyaret etmiş olmanızı kabul edemiyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Siz, Kahraman Şehit Polisimiz Gaffar Okkan ve koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş’un katillerinin savunucularının ayağına nasıl gider, nasıl ‘nezaket ziyaretinde’ bulunursunuz?

Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak, Hizbullah savunucularıyla nasıl aynı kareye girersiniz?

Nasıl içinize sindirdiniz?

Siz, Gaffar Okkan’ın, koruma polislerinin ve işkence edilip domuz bağıyla vahşice katledilen onlarca insanın kemiklerini sızlattınız.

Siz, tüm polislerin kendisine örnek aldığı Gaffar Okkan’ın katillerinin savunucularıyla verdiğiniz o fotoğrafla, Polis Teşkilatı’ndaki onbinlerce polisimizin yüreğini sızlattınız.

Siz, bu hareketinizle göreve geldiğinizden beri bıraktığınız intibayı yerle bir ettiniz ve size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz.

Bundan sonra, yaptığınız tüm çalışmaları ve düzenlemeleri takip ederken, bu ‘nezaket ziyareti’ aklımızdan çıkmayacak."