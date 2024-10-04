Murat Emir'den Erdoğan'a: İsrail saldıracaksa Kürecik'i neden koruyorsun?'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:17

Güncelleme: 04.10.2024 - 16:21

CHP Grup Başkanvekili TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emir; Hayvanları Koruma Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e ilişkin açıklamaları, enflasyon, RTÜK'teki liyakatsız işe alımlar, KYK yurtlarında yaşanan sorunlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'in açılış oturumdan sonra DEM Parti sıraları ile selamlaşmasını değerlendirdi.

Emir'in açıklamaları şöyle:

"Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma günü. Hayvanları daha çok önemseyeceğimiz, hayvan haklarını gündeme getireceğimiz önemli bir gün ama bugün maalesef hayvan hakları yasası adı altında getirdikleri ama sokak hayvanları katliam yasası olarak Meclis'ten çıkarttıkları yasayı konuşmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'de bir anda barınaklar yapılmış, Türkiye seferber olmuş ve sokak hayvanları sorununu çözmüşüz gibi yapıyoruz. Sokak hayvanlarının korunması için yapılması gereken çok şey var. Bütçe ayrılması gerekiyor, merkezi hükümetin destek vermesi gerekiyor, belediyelerin enerjik bir şekilde barınakları yapması gerekiyor ve ancak bu şekilde sokaklarımızı güvenilir yapabilecekken maalesef Adalet Bakanı'ndan, '2.5 yıl cezası var' şeklinde açıklamalar duyuyoruz. Oysa bakan, belediye başkanlarını tehdit etmek yerine makul seçenekleri Türkiye'nin önüne koymakla sorumlu kişidir. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla yaptığı görüşme sonrası Sayın Başkan, hayvan hakları yasasını öncelikle inceleyeceklerini, bu konunun acil olduğunun farkında olduklarını, hayvanseverlerin ve tüm Türkiye'nin gözü kulağının burada olduğu bu kanuna Anayasa Mahkemesi öncelik vererek bakacak. Umuyorum ki hukuka ve evrensel hayvan haklarına uygun şekilde sokak hayvanlarını koruyacak.

"GEÇEN YIL NASIL SARMAŞ DOLAŞ OLABİLDİNİZ?"

Emir, Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda İsrail'le ilgili dile getirdiği iddialar için şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'te bir iddiada bulundu, İsrail'in 'Nil'den Fırat'a ideolojisi' ve Siyonizm gereği Türkiye'nin topraklarında gözü olduğunu; Lübnan'ı, Suriye'yi geçerse sıranın Türkiye'de geleceğini söyledi. Bu son derece önemli bir iddia çünkü Siyonizm ve İsrail'in tarihi köklerinden getirdiği yayılma hayali yeni bir şey değil. Oysa daha geçen eylül ayına kadar Cumhurbaşkanı Netanyahu ile şakalaşıyordu, tank ihaleleri bile İsrail'e çekinmeden veriliyordu. Ekim'de Aksa Tufanı olmasaydı kasımda Netanyahu ile ülke ziyaretleri olacaktı. Yeni bir istihbarat varsa eğer bunu anlamak mümkün ama 'Geleneksel olarak İsrail'in gözü bizim topraklarımızda, o yüzden önümüzde bir tehlike var' dediğiniz zaman size 'geçen yıl nasıl sarmaş dolaş olabildiniz?' diye sorarlar. Aynı şekilde bugün dahi kimi paravan ülkeler ve güzergahlar üzerinden İsrail'e petrol gönderdiğinizi biliyoruz ve takip ediyoruz. İsrail bize saldıracaksa Kürecik Üssü'nün neden İsrail'i koruduğunu anlatmanız gerekiyor. Yapılması gereken başta Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olmak üzere gelip, Meclis'te kapalı bir oturumda Meclis'imizi bilgilendirmesidir. Aksi halde bizim anlayacağımız içerideki sıkışmışlığını gidermek için yurt dışından bir düşman icat etmesi, bu sefer de İsrail'i düşman olarak göstermesini iç cepheyi tahkim etme çabası olarak değerlendiririz."

"SAHTE RAKAMLAR HAFTAYI KURTARIYOR, YILI KURTARMIYOR"

Emir, ekonomideki tabloya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Baz etkisi dışında enflasyon düşmüyor. Faizleri ne kadar artırırlarsa artırsınlar saraydaki şatafattan ve yandaşı zengin etmekten vazgeçemedikleri için bütçeyi toparlayamıyorlar, enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmedikçe de baskı artıyor çünkü Cumhurbaşkanı, faiz düşsün, ekonomi canlansın istiyor ama bunu yapacak ellerinde olanak yok. Enflasyon açıklanınca beklenen faiz düşürmenin kasım-aralık ayında olamayacağını anlaşıldı. 'Mevsimsellikten arındırılmış bir enflasyonu düşük yapalım ve böylece de Cumhurbaşkanı'na kasımda faiz indirme fırsatı verelim. O da çıksın desin ki 'Bakın ekonomimiz iyi gidiyor.' Ama bu tip müdahaleler; gerçekçi olmayan, dünya ve Türkiye piyasalarını tatmin etmeyecek sahte rakamlarla yapılacak suni müdahaleler günü ve haftayı kurtarıyor ama ayı ve yılı kurtarmıyor. Seçime giderken, 'Ekonomiyi canlandırıp seçimi bir şekilde alalım da ne olursa olsun' anlayışının devam olarak başımıza geliyor."

'"BUNLAR SAHTE BARIŞ SÖZCÜKLERİ"

Siyasette "normalleşme" olması gerektiğini savunduklarını hatırlatan Emir, MHP liderinin 'DEM Parti' açılımına dair "Sayın Bahçeli'nin DEM Parti'lilerin elini sıkmasını doğru buluruz ancak 'terör yuvası, kapatılsın' dediğiniz insanlara sadece Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinleyerek ikna olmuş olmanız inandırıcı değil, Sayın Bahçeli. Bunlar sahte barış sözcükleri, etkileyebildiğiniz herkesi Cumhurbaşkanı tekrar seçilebilsin diye yapacağınız yeni anayasa masalarına çekmeye gayret ettiğinizi görüyoruz. Oysa biz ülkemizde huzur olmasını bekliyoruz ama bunun sadece Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla olması hem inandırıcı hem de doğru değil. Sahte nezaket gösterileriyle gazetecileri ve CHP'yi tehdit etmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.