Murat Kurum: '2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarını gezdi. Kurum'un burada bir yurttaş ile girdiği diyalog dikkat çekti.
Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinesinde Şambayadı Mahallesi'nde yapılan konutları inceledi.
Bir ailenin evine konuk olan Kurum, sohbet ettiği yurttaşların taleplerini dinledi.
"BURALARI HİÇ DÜŞÜNMEYİN"
Kurum, gezisi sırasında konutların ödemesine ilişkin soru soran bir yurttaşa, "Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50'ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin" yanıtını verdi.
Bakan Kurum'a Vali Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- FBI saldırganı açıkladı!
- Belediye ve şirket yetkilileri gözaltında
- Donald Trump'a suikast girişimi
- 'Kimse sorumluların partisine göre pozisyon almamalı'
- 'Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'
- AKP taban oyuna ulaştıysa eğer...
- Trump'a suikast yapan kişi hakkında bilinenler
- Dünya liderleri suikast için ne dedi?
- Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü!
- AFAD duyurdu: Giresun'da deprem!