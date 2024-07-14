Murat Kurum: '2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 18:59

Güncelleme: 14.07.2024 - 18:59

Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinesinde Şambayadı Mahallesi'nde yapılan konutları inceledi.

Bir ailenin evine konuk olan Kurum, sohbet ettiği yurttaşların taleplerini dinledi.

"BURALARI HİÇ DÜŞÜNMEYİN"

Kurum, gezisi sırasında konutların ödemesine ilişkin soru soran bir yurttaşa, "Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50'ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin" yanıtını verdi.

Bakan Kurum'a Vali Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.