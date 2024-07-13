Özgür Özel'den İzmir'deki faciaya açıklama: Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak can verdiği faciaya ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 20:31
Özgür Özel'den İzmir'deki faciaya açıklama: Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır
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İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak feci şekilde can vermesine ilişkin açıklamada bulunan CHP lideri Özgür Özel,"Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır." dedi.

Özel, sosyal medya hesabından faciaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"İzmir'de dün yaşanan sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor.

İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır.

Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. 

Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."


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