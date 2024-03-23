Murat Kurum: 31 Mart sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil, Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek, Ahıska Türkleri sevinecek

Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:39

Güncelleme: 23.03.2024 - 11:39

AKP'nin İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, AKP İstanbul İl Başkanlığ'ında düzenlenen "Gençlik Kolları Vefa Sahuru"nda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde yoğun bir çalışma içinde olan gençlik teşkilatlarına teşekkür etti.

Murat Kurum, tek gündemlerinin İstanbul olduğunu, şehrin sorunlarını çözmek için büyük bir ekiple yüzlerce proje ürettiklerini söyledi.

"İSTANBUL TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİREN BİR ŞEHİR"

Kurum, İstanbul seçimlerinin Türkiye için de önemli olduğuna dikkati çekerek, 22 yıldır ülke için hizmetler yaptıklarını, 31 Mart'taki yerel seçimlerde alacakları zaferle "Türkiye Yüzyılı"nın aslında vizyonunu çizeceklerini, hep birlikte bu vizyona yön vereceklerini bildirdi.

Türkiye ve dünyada önemli bir yere sahip olan İstanbul için aralıksız çalışacaklarının altını çizen Kurum, "Seçim sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek. Ahıska Türkleri sevinecek. Tüm mazlumlar sevinecek. Çünkü İstanbul sadece 81 ili ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm dünyayı ilgilendiren bir şehir. İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız. Geleceğimize, çocuklarımıza bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

İBB Başkan adayı Kurum, konuşmaların ardından gençlerle bir süre sohbet etti.

Programa, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gençlik kolları üyeleri ve bazı partililer katıldı.