Murat Kurum: 31 Mart sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil, Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek, Ahıska Türkleri sevinecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim olmadığını belirterek, "Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek, Ahıska Türkleri sevinecek, tüm mazlumlar sevinecek" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:39
Murat Kurum: 31 Mart sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil, Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek, Ahıska Türkleri sevinecek
Abone Ol google-news

AKP'nin İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, AKP İstanbul İl Başkanlığ'ında düzenlenen "Gençlik Kolları Vefa Sahuru"nda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde yoğun bir çalışma içinde olan gençlik teşkilatlarına teşekkür etti.

Murat Kurum, tek gündemlerinin İstanbul olduğunu, şehrin sorunlarını çözmek için büyük bir ekiple yüzlerce proje ürettiklerini söyledi.

"İSTANBUL TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİREN BİR ŞEHİR"

Kurum, İstanbul seçimlerinin Türkiye için de önemli olduğuna dikkati çekerek, 22 yıldır ülke için hizmetler yaptıklarını, 31 Mart'taki yerel seçimlerde alacakları zaferle "Türkiye Yüzyılı"nın aslında vizyonunu çizeceklerini, hep birlikte bu vizyona yön vereceklerini bildirdi.

Türkiye ve dünyada önemli bir yere sahip olan İstanbul için aralıksız çalışacaklarının altını çizen Kurum, "Seçim sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek. Ahıska Türkleri sevinecek. Tüm mazlumlar sevinecek. Çünkü İstanbul sadece 81 ili ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm dünyayı ilgilendiren bir şehir. İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız. Geleceğimize, çocuklarımıza bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

İBB Başkan adayı Kurum, konuşmaların ardından gençlerle bir süre sohbet etti.

Programa, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gençlik kolları üyeleri ve bazı partililer katıldı.


Murat Kurum haberleri

İlgili Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya AKP için sahaya indi: 'Murat Kurum'u başkan yapmaya hazır mıyız?'

İçişleri Bakanı Yerlikaya AKP için sahaya indi: 'Murat Kurum'u başkan yapmaya hazır mıyız?'
Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a ‘köfteci’ yanıtı: ‘Hayat dersi veriyoruz’

Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a ‘köfteci’ yanıtı: ‘Hayat dersi veriyoruz’
Dairesi rant sitesinde: İmarda Murat Kurum’un imzası var

Dairesi rant sitesinde: İmarda Murat Kurum’un imzası var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karabük Üniversitesi'nde birçok öğrenci HPV ve HIV belirtileriyle hastanelere başvurdu

Karabük Üniversitesi'nde birçok öğrenci HPV ve HIV belirtileriyle hastanelere başvurdu
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Mersin’de birbirlerine komşu iki ormanlık alanı talan edecek projelere onay

Mersin’de birbirlerine komşu iki ormanlık alanı talan edecek projelere onay
24 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları: İşte burcunuza özel astroloji tahminleri!

24 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları: İşte burcunuza özel astroloji tahminleri!
Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Evlerini, arabalarını, arsalarını sattılar... Güneş enerjisi paneli şirketiyle 100 milyon dolarlık vurgun

Evlerini, arabalarını, arsalarını sattılar... Güneş enerjisi paneli şirketiyle 100 milyon dolarlık vurgun
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu