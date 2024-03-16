Murat Kurum malvarlığını neden açıklamıyor?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:05

Güncelleme: 16.03.2024 - 11:29

Yerel seçimler yaklaşırken, Ankara'nın iddialı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı furya ile yerel seçimin iddiaları adayları da mal varlığını tek tek açıklamaya başladı.

AKP adayı Turgut Altınok ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlıklarını açıklamasının ardından gözler Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a çevrildi.

Sosyal medya hesabından Kurum'a tepki gösteren Ongun, şu ifadeleri kullandı:

Başkent Ankara’nın iddialı adayları da malvarlığını açıkladı. İstanbul’da malvarlığını açıklayan tek aday ise hala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Seçime 15 gün kaldı. 2 ev, 1 araba ve bir miktar borcu olanlar 4 maddelik malvarlığını hala açıklayamıyor.