Murat Kurum yine İmamoğlu'nun projesini açıkladı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:03

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, peş peşe yaptığı gaflarla dikkat çekiyor. Kurum, bir kez daha İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projesini seçim vaadi olarak duyurdu. Sosyal medya hesabından Kurum'un duyurduğu Üsküdar - Kadıköy - Maltepe - Kartal Tramvay hattı projesini, 2023 yılında açıklayan İmamoğlu, hattın 33 istasyondan oluşacağını ve çalışmalarının başladığı bilgisini paylaştı.

KURUM'U AÇILIŞA DAVET ETMİŞTİ

Kurum, daha önce de Sancaktepe metrosunu açacağını duyurmuş bunun üzerine İmamoğlu, "Acemi aday, İstanbul'dan bihaber" diyerek Kurum'u açılışa davet etmişti.