Murat Kurum yine İmamoğlu'nun projesini açıkladı
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden seçim vaadini paylaştı. Projenin, 2023 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulduğu ortaya çıktı.
Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, peş peşe yaptığı gaflarla dikkat çekiyor. Kurum, bir kez daha İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projesini seçim vaadi olarak duyurdu. Sosyal medya hesabından Kurum'un duyurduğu Üsküdar - Kadıköy - Maltepe - Kartal Tramvay hattı projesini, 2023 yılında açıklayan İmamoğlu, hattın 33 istasyondan oluşacağını ve çalışmalarının başladığı bilgisini paylaştı.
KURUM'U AÇILIŞA DAVET ETMİŞTİ
Kurum, daha önce de Sancaktepe metrosunu açacağını duyurmuş bunun üzerine İmamoğlu, "Acemi aday, İstanbul'dan bihaber" diyerek Kurum'u açılışa davet etmişti.
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