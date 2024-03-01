Murat Kurum'dan bu kez 'Beykoz' gafı: İlçeyi Avrupa'ya taşıdı

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:31

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:06

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum'un TRT Haber'e konuk olduğu programa İstanbul'un Beykoz ilçesiyle ilgili yaptığı 'gaf'ı damga vurdu.

Kurum, İstanbul'daki "kentsel dönüşüm" uygulamalarını örnekler vererek anlattığı sırada Beykoz'u kentin Avrupa yakasında bulunan ilçelerden biri olarak saydı.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy'de 15 bin konutluk şantiyenin bugün bitme aşamasına geldiğini görürsünüz. Üsküdar'da, Kirazlıtepe'de bizim eserimizi görürsünüz. Ümraniye'ye gittiğinizde bizim dönüşüm projemizin yürüdüğünü görürsünüz. Ataşehir'e baktığımızda, konutların yükseldiğini görürsünüz. Geçelim karşıya; Beykoz'un bütün mülkiyet sorununun Bakanlık nezdinde çözülmüş. Beykoz Tokatköy'deki dönüşümü görürsünüz."