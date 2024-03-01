Murat Kurum'dan bu kez 'Beykoz' gafı: İlçeyi Avrupa'ya taşıdı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında bir gafa daha imza attı. Kurum, şehirdeki 'dönüşüm' örneklerini sıralarken Beykoz'u Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerden biri olarak gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:31
Abone Ol google-news

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum'un TRT Haber'e konuk olduğu programa İstanbul'un Beykoz ilçesiyle ilgili yaptığı 'gaf'ı damga vurdu. 

Kurum, İstanbul'daki "kentsel dönüşüm" uygulamalarını örnekler vererek anlattığı sırada Beykoz'u kentin Avrupa yakasında bulunan ilçelerden biri olarak saydı.  

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy'de 15 bin konutluk şantiyenin bugün bitme aşamasına geldiğini görürsünüz. Üsküdar'da, Kirazlıtepe'de bizim eserimizi görürsünüz. Ümraniye'ye gittiğinizde bizim dönüşüm projemizin yürüdüğünü görürsünüz. Ataşehir'e baktığımızda, konutların yükseldiğini görürsünüz. Geçelim karşıya; Beykoz'un bütün mülkiyet sorununun Bakanlık nezdinde çözülmüş. Beykoz Tokatköy'deki dönüşümü görürsünüz."

 


cumhur ittifakı haberleri TRT Haber haberleri Murat Kurum haberleri

İlgili Haberler

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'
Tansu Çiller Murat Kurum'a neden destek verdi? Buğra Gökce madde madde açıkladı...

Tansu Çiller Murat Kurum'a neden destek verdi? Buğra Gökce madde madde açıkladı...
LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı? Erdoğan'dan kötü haber!

Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı? Erdoğan'dan kötü haber!
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!
AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'yaşam tarzı' açılımı: 'İl müftülüğüne talip değilim'

AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'yaşam tarzı' açılımı: 'İl müftülüğüne talip değilim'
Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!

Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!
CHP lideri Özgür Özel'den sandık güvenliği talimatı: Çalışmaları hızla tamamlayın

CHP lideri Özgür Özel'den sandık güvenliği talimatı: Çalışmaları hızla tamamlayın
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Konya’da AKP’nin adayına sert tepki: Salondan ayrıldılar

Konya’da AKP’nin adayına sert tepki: Salondan ayrıldılar
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…