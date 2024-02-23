LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı

Karikatür ve mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağında AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:03
LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı
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Haftalık mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'u taşıdı.

Kurum'a Kurtlar Vadisi dizisindeki "Muro" karakterine atıfta bulunarak yer veren dergi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'de yöneticilik yaptığı dönemlere atıfta bulunarak Kurum'un önüne İliç, TOKİ, imar affı, rezerv alan, Salda, Kanal İstanbul gibi dosyaları koydu.

Karikatürde dosyalara baktığı görülen Kurum, "Nalet olsun bu içimdeki imar sevgisine bee..." diyor.  


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