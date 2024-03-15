Son dakika... İmamoğlu'ndan Kurum’a ‘hastane’ yanıtı: 'Bunlarda devlet görgüsü de yok'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:56

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:41

CHP'nin adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Halk Buluşması'nda konuştu.

"İMAMOĞLU İLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kıymetli öğretmenlerimiz atama konusunda çok sıkıntılı ve öfkeli. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı bırakın. Atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün.

İsrafçılar gitti, icratciler geldi. Rantçılar gitti halkçılar geldi. Hem de Cumhuriyet’in Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden halkçılar geldi. Enerjimizin kaynağını merak edenlere şöyle söyleyin, Ekrem İmamoğlu’nun enerjisinin kaynağı çarşıda pazarda, enerjisinin kaynağı güzel annelerimizle konuşurken, dertleşirken…

Halkın sevgisinden enerjimizi alıyoruz. Ama onlar bunu anlayamaz. Çünkü onlar çarşıya, pazara gidebilir lermi ? Gidemezler. Yüzleri yok. Sorulara cevapları yok. Tembeller, çalışmıyorlar. Çalışsalar emeklilerimiz bu kadar mağdur olur mu? İşsizlik bu kadar yüksek olur mu?

"CHP'Yİ KARALAMAK İÇİN YALAN KONUŞUYORLAR"

Bu iktidar, karşımızdaki gelip aday çıkartan anlayış... Yolda gelirken birisi ona demiştir ki ‘Kâğıthane’de bir hastane var’ o da ‘Ee’ demiştir. ‘O hastaneyi biz taşıdık. Ama biz taşımadık’. Kafası karışmıştır. Şöyle demişlerdir ona ‘Sen kısa yoldan CHP bu hastaneyi taşıdı de’ o da çıkıp bunu demiştir. O kadar riyakarlık var ki ruhlarında, bir yalan üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu, Cumhuriyet Halk Partisi’ni kararlamak için yalan konuşuyorlar.

Bir yazı yazmışlar, demişler ki 'Biz buradan çıkacağız'. Yav çıkarken haber bile vermemişler. Apar topar kaçar gibi öbür hastaneye kaça kaça gitmişler. Ben gazeteden öğrendim, arkadaşlarımı aradım iki gün sonra binaya geldim. Bina terk edilmiş gibi. Bunlarda devlet görgüsü de yok. Bu dediklerimi biz yaparız. Çünkü biz halkı düşünürüz. Oradaki eczane, pazar ne olacak biz düşünürüz.

Onlar bunu dert etmez. Onlar bir yerden talimat geldi ya kaça kaça giderler. Ama onları halk olarak dize getirdiler. Şimdi oy için gelmek istiyorlar. Bunlar seçimden sonra onu unuturlar. Kağıthane’de seçimi kazanın o hastane koşa koşa gelecek. Onların dediğini yapmazsanız değerli olursunuz. Uzlaşı içinde olan biziz.

"EMEKLİ 'YANIYORUM' DİYOR"

Emekli bize diyor ki; ‘Yanıyorum. Bu yaşa geldim 5 evladıma 5 daire yaptım. Emekli oldum bu devletim beni 5 evladına muhtaç yaptı’ diyor. Bundan daha acı feryat olmaz. Bunu duymayan akıl o akıl. Ama İstanbul’a nasıl katkı sunarım diyen akıl da halkçı Ekrem İmamoğlu ve ekibi aklı. 9 bin lira kira desteği vereceğiz. Bir evi var dönüştürmesi lazım yüzde 65’ini biz karşılayacağız. Mesele insanını hissetme meselesi. Çocuklarımıza kreş açtık. Süt dağıtıyoruz. Kent Lokantası açıyoruz. Sosyal yardımları 6 kat artıyoruz. Siyaset yapmıyoruz halkımıza hizmet ediyoruz. Onlar için siyaset amaç parti amaç partilerinin liderini kutsallaştıran anlayış… Bizim kutsalımız bizim insanımız. Kim olduğuna bakmayız. Yaratandan ötürü seviyoruz."

KURUM NE DEMİŞTİ?

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 13 Mart'ta Kağıthane'de düzenlen mitingde şu ifadeleri kullanmştı:

“Büyükşehir mülkiyetinde hastanemiz varmış. O hastane hizmet vermiyor. İBB mülkiyetindeki hastanemizi Sağlık Bakanlığı’mızla birlikte Kağıthane’mize kavuşturacağız. Siz isteyin biz çalışır yaparız.”