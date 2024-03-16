Murat Kurum'dan 'gaf' çıkışı: 'İnsanız hata yapabiliriz'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programına katıldı. Sık sık yaptığı gaflar ile gündeme gelen Kurum, "Çok acı. İnsanız hata yapabiliriz. Gaf da yapabiliriz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:38
Murat Kurum'dan 'gaf' çıkışı: 'İnsanız hata yapabiliriz'
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Gain TV'de yayımlanan Gör Beni programına katıldı. Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"GAF DA YAPABİLİRİZ"

Sunucu Armağan Çağlayan'ın Murat Kurum'un 8 kilometreyi 8 adımda göstermesini anımsatarak sorduğu gaf sorusu üzerine Kurum, "Sosyal medyaya bakmam. Ekibimiz bakıyor, hanım bakıyor. Onlar söylüyor. Hata yapabiliriz, insanız. Bilerek isteyerek yapmayalım ancak kaldırımda konforlu yürüyeyim, ayağım yere takılmasın dediğiniz zaman da hata yapmazsınız. Biz otoyolda yürüyoruz, arabalar geçiyor. Hız da yapıyorlar. Yeri geliyor zemin kayıyor, yeri geliyor kar yağıyor. Biz buna alışığız"

Çok acı. İnsanız hata yapabiliriz. Gaf da yapabiliriz. Beni bu konuda eleştiren CHP'li anlayış. Kendileri gafın daha ötesine geçtiler. Ne oldu peki, biz de siz öyle yaptınız mı demeliyiz?" dedi.

"BİR DAHA ADAY OLMAM"

Armağan Çağlayan'ın 'İstanbul'dan trafik ve deprem sorunu nedeni ile ayrıldım' demesi üzerine Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, "Bu istek ve arzu ile buradayım. Zor bir iş ama ben bu işi yapmış biri olarak, vatandaşımızın beklentisini karşılamak için burdayım.

Zaten bu işleri yapamazsam bir daha aday maday olmam. Böyle bir göreve talip olmam" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum sık sık yaptığı gaflar ile gündeme gelmişti.

Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'na '8 kilometre metro yaptın' diyerek 8 kilometreyi 8 adımda yürüyerek göstermişti.

Bunun ardından İmamoğlu, "8 kilometreyi 8 adım atarak sayan arkadaş tarihe geçti" ifadelerini kullanmıştı.


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