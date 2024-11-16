Murat Ongun önceki İBB yönetiminin 'tuhaf' harcamalarını paylaşmıştı: 'Soruşturma açılmadı'

Yayınlanma: 16.11.2024 - 21:24

Güncelleme: 16.11.2024 - 21:24

İBB Başkanı İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, 'Az bilinen olaylar' başlığıyla önceki belediye yönetiminin harcamalarını açıkladığı paylaşımı aylar sonra alıntılayarak, soruşturma açılmadığını kaydetti.

Ongun, bir yıl önce yaptığı paylaşımlarda İstanbulluların vergilerinin 'çarçur' edildiğini söylemişti. Ongun, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı soruşturmalar kolaydır bazıları zor! TV dizilerine belediyenin milyonlarını harcadılar. Soruşturma açılmadı."

Bazı soruşturmalar kolaydır

BAZILARI ZOR!



TV dizilerine belediyenin milyonlarını harcadılar. Soruşturma açılmadı. https://t.co/47kAxIh4ng — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 16, 2024

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 4 Ocak 2024 tarihinde önceki dönem AKP'li İBB yönetiminin harcamalarını şu sözlerle paylaşmıştı:

"2019 öncesi İBB’de muazzam bir israf vardı. İstanbullunun milyonlarca lirası hizmete değil, tuhaf tuhaf işlere aktarıldı. Özel bir şirketin yapımcısı olduğu TV dizisine aktığı gibi…

TRT’nin parasını yapımcısına ödeyerek çektirdiği Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi için her nedense İBB’nin iştirak şirketleri seferberlik başlatıyor.

Sene 2018’in ilk ayları. 2018’de yıllık bütçesi 92 milyon olan Medya AŞ diziye sponsorluk anlaşmasıyla tam 12 milyon 750 bin lira aktarılıyor. Söz konusu tarihte dolar 4 lira bile değil.

Medya AŞ yetmiyor daha sonra görevi sosyal konut yapmak olan KİPTAŞ, Kültür AŞ, gaz dağıtıcısı İGDAŞ ve o dönem vergi borcuna batırılmış, İBB ihalelerine bile giremeyen asfalt şirketi İSFALT da 2 milyon 500 biner lira daha sponsor oluyor.

Yani, İBB şirketlerinden toplamda 22 milyon 750 bin lira bir özel şirketin yaptığı diziye aktarılıyor. Dönemin 6 milyon doları, bugünün yaklaşık 180 milyon lirası.

İş kulpuna uydurulduğu için bu dosya sadece ibretlik bir israf dosyası olarak tarihteki yerini aldı. İstanbulluların vergileri bir zamanlar işte böyle çarçur ediliyordu."