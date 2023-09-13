Yürüyen merdivenlere sabotaj: İBB’den iki ayrı suç duyurusu!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:32

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro hatlarındaki yürüyen merdivenlere dönük sabotajlara ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulundu. 31 Ağustos 2023 ve 6 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen sabotajlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak savcılık makamına iletildi.

Kötü niyetli kişilerin yürüyen merdivenleri tuşlara basılarak durdurdukları, kamu hizmetinden yararlanma hakkını engelleyerek suç işledikleri hatırlatıldı. TCK’nın 113. Maddesinde yer alan Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun işlediğinin kamera görüntüleriyle sabit olduğu belirtildi. Suç duyurusunda, şahıslar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.

AYNI DURAKTA İKİ SABOTAJ

Metro İstanbul’un kamera görüntülerini savcılığa sunduğu sabotajın ilki 31 Ağustos 2023 tarihinde yaşandı. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonunda kimliği belirsiz kişiler yürüyen bandı, saat 16.00 sıralarında tuşlara basarak durdurdu.

İkinci suç duyusu yine aynı metro ve istasyonda gerçekleşen sabotaj nedeniyle yapıldı. 6 Eylül 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında yürüyen bant ile metro istasyonuna inen yürüyen merdiven sabotajcılar tarafından durduruldu.