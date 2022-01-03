Murat Ongun'dan Tevfik Göksu'ya yanıt: 'Stajyerleri kovmuşlar'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:06

İstanbul'un Esenler ilçesinin Belediye Başkanı olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Meclisi'nde AKP Grup Başkanvekili görevini yürüten Tevfik Göksu, CNN Türk'te katıldığı "Ne Oluyor" programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde belediyeye alınan işçilerle ilgili iddiaları dile getirdi. Göksu, bu iddialara yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yalancılıkla suçladı.

Ongun, Göksu'nun kendisi hakkında söylediklerine yanıt verme hakkının programın daha en başından engellendiğini söyledi. Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Murat Ongun, tutuklanan belediye çalışanlardan bir tanesinin AKP üyesi olduğununun ortaya çıktığını hatırlattı.

"SEN İÇİŞLERİ BAKANINA YAZI YAZAMAZSIN"

Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İBB'de çalışanların terörle iltisaklı olduğuna yönelik iddiaları ilk gündeme getirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'nun sonrasında, İmamoğlu tarafından İçişleri Bakanlığı'na soru soran bir mektup yazıldığını kaydetti.

Ongun, bakanlıktan gelen yanıta ilişkin, "Sen İBB Başkanı olarak, İçişleri Bakanı'na yazı yazamazsın. Çok merak ettiğin bir şey varsa, işe aldığın herkesin dosyasını valiliğe gönder, onlar sana yanıt verir minvalinde bir yanıt aldık" dedi.

"557 TERÖRİST, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Soylu'nun iddiaları gündeme getirdiği günden bugüne 24 gün geçtiğini belirten Ongun, "557 terörist, elini kolunu sallayarak geziyor herhalde. Bu zamana kadar bir şey yapılmadı. Şimdi müfettişlerimiz geldi. Biz tabii ki bu konuda müfettişlerimizle işbirliği içerisindeyiz. Ne isterlerse, bütün evrakları veriyoruz. Onlar incelemelerini yapacaklar. Ondan sonra herhalde bir sonuçla karşılaşacağız" diye konuştu. Ongun, İçişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın, hukuka göre yapmadığını kaydetti.

Göksu'nun CNN Türk'te Ongun'a ilişkin, "Yalancılığı, mahkeme kararıyla kesinleşmiş" ifadelerini hatırlatan Ayşenur Arslan, Ongun'a bu ifadeleri sordu. Böyle bir mahkeme kararı olmadığını vurgulayan Ongun, Göksu'nun bu konuda bir karar yayınlaması durumunda istifa edeceğini söyleyerek, Göksu'ya meydan okudu.

Göksu'nun belge diyerek yayınladığı dosyalarının hiçbir resmi karşılığı olmadığını belirten Ongun, "Kafasına göre 45 bin kişi işe alındı diyor. 13 bin kişi işten atıldı diyor. Biz bugüne kadar İBB iştiraklerine 21 bin 500 civarında personel aldık" ifadelerini kullandı. Ongun, emekliye ayrılan, askere giden, kendi isteğiyle ayrılan, nakil olan ve belediye tarafından işten çıkarılan personel sayısının 15 bin kişi civarında olduğunu söyledi.

Ongun, İBB tarafından iş akdinin feshedildiği çalışan sayısının ise 3 bin 800 civarında olduğunu kaydederek, 13 bin rakamının gerçek olmadığına dikkat çekti. Göksu'nun programda bahsettiği önergelerin hepsine yanıt verildiğini söyleyen Ongun, Göksu'nun katıldığı her programda gerçeği yansıtmayan söylemlerde bulunduğunu vurguladı.

"STAJYERLERİ KOVMUŞLAR"

Tevfik Göksu'nun, CNN Türk'teki söylediği, İBB kararlarının kahvelerde yayınladığı yönündeki iddiasını ti'ye alan Arslan, Ongun'a, gülerek, "Kahvehanelerde ne yapıyorsunuz Murat Ongun?" diye sordu.

Bunun üzerine, "Bizim AKP'li de olsa, CHP'li de olsa kapımız açık. Liyakatle işini hak eden herkes bizde çalışabiliyor. Onu bu şaşırtıyor" diyen Ongun, İBB'nin AKP tarafından yönetildiği döneme ilişkin de çarpıcı iddialarda bulundu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın haberi olmadan kimsenin belediyede çalışamadığını söyleyen Ongun, il başkanlığından habersiz iki stajyerin işe girdiğinin, stajyerlerin bir ay çalıştığının, ancak fark edildikten sonra stajyerlerin kovulduğunun ortaya çıktığını söyledi.