İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan Tevfik Göksu’nun iddiasına yanıt

28 Aralık 2021 Salı, 23:01

İçişleri Bakanlığı’nın, pazar günü yaptığı yazılı açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönünde ihbar ve tespitler" olduğunu öne sürerek özel teftiş başlatıldığını duyurması sonrasındaki tartışmalar sürüyor.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapmıştı.

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “İBB’de 13 bin 353 kişiyi işinden ettin ve partizanca, adaletsiz bir şekilde de 45 bin 29 kişiyi işe aldın” ifadelerini kullanmıştı.

Göksu işe alım bilgilerini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırmıştı.

"KİPTAŞ BİNASINA 6539 KİŞİ SIĞMAZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Göksu’nun videoda elinde tuttuğu belgeleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Hazırladığı videoda ‘Çalışma Bakanlığı verisine göre İBB'de 45 bin kişi işe alındı’ diyen kişinin ‘resmi evrakı’ ektedir, gördüğünüz gibi basit bir çıktı.

Cumhurbaşkanını yanıltan verilerin mimarı bir kez daha kendini ifşa etmiştir. Not: KİPTAŞ binasına 6539 kişi sığmaz.