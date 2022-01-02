İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan CNN Türk'e sert tepki
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AKP'li Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk'te yayımlanan "Neler oluyor?" programında cevap haklarının engellendiğini söyledi. Ongun, "CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Neden korkuyorsunuz?" dedi.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te "Neler oluyor?" programına konuk oldu.Tevfik Göksu programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'yi hedef aldı.
YANITSIZ BIRAKTI
İBB temsilcileri yayına bağlanmak ve cevap haklarını kullanmak istese de CNN Türk bu talebi yanıtsız bıraktı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, cevap verme haklarının engellendiğini vurgulayarak CNN Türk'e tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde:
CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz? @cnnturk
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- 'Çeyrek bilet' tartışması alevlendi
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Dolarda gözler yarına çevrildi
- Fatma Şahin yandaşa çalıştı
- Afgan anne donarak yaşamını yitirdi
- İstanbul'da eczane kuyruğu
- İşte kalem kalem yeni zamlar
- Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu rakip mi?
- AKP'de seçim hareketliliği