Son Dakika: İBB'ye yönelik operasyon... Murat Ongun dahil 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konuldu

Son Dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, savcılık talimatı ile Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konulduğu belirtildi.

Son Dakika: İBB'ye yönelik operasyon... Murat Ongun dahil 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konuldu
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AA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gerekçeleri ile başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bazı kişilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu belirtildi. Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu aktarıldı.

Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.


Etiketler: #Soruşturma #şüpheli #Ekrem İmamoğlu

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