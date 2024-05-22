Murat Yetkin: Devlet yönetiminde SETA'nın ağırlığı giderek artıyor

Yayınlanma: 22.05.2024 - 14:45

Güncelleme: 22.05.2024 - 14:46

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'ye yakın SETA’cıların (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), devlet yönetiminde ağırlığı arttığını, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı son üç Dışişleri bakan yardımcından ikisinin de SETA kökenli olduğunu yazdı.

“AK PARTİ’NİN ARTIK KENDİ ELİTİ VAR”

"AK Parti’yi kuruluşundan bir yıl sonra, 2002’de iktidara taşıyan unsurlardan birisi de Türkiye’yi elitlerin yönettiği ve bu elitlerin halktan ve halkın ihtiyaçlarından koptukları şikâyetiydi. Kendilerini “Beyaz Türk” sayan bu elitlerin ve çocuklarının tekelindeydi" diyen Yetkin, şu görüşü aktardı:

"Yirmi yıl sonra geldiğimiz noktadaysa AK Parti'nin artık kendi eliti, kendi seçkinleri var. Bilal Erdoğan’ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi, hükümet kontrolündeki şirketlerin yönetim kadroları için, Avrupa Birliğine seyahat etmek için gerekli vize değerinde. Devlet yönetimindeyse Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfının ağırlığı giderek artıyor.”

“BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN HİZASI”

Gazeteci Metin Cihan'ın gündeme getirdiği AB fonlarını alan AKP'ye yakın kuruluşlara dikkat çeken Yetkin, "AB Türkiye temsilciliğinin bu haberler üzerine Brüksel’den takdir mi tekdir mi alacağını bilemem. Ama AB’nin de ‘Bükemediğin bileği öpeceksin’ hizasına geldiği anlaşılıyor. Öte yandan tam bir ‘Ele verir talkını, kendi yutar salkımı’ durumu" ifadelerini kullandı.