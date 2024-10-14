Müsavat Dervişoğlu gençlere seslendi: 'Sakın benim yaptığımı yapmayın'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:38

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği’nin 2. Büyük Kongresi’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Dervişoğlu, "Türk milliyetçiliği doğru temsil edilmediği için sokaktaki milliyetçileri de töhmet altında kalıyor" dedi.

Dervişoğlu, "Siyasete girin, onlara bırakmayın. Milletvekili adayı olmak benim 51 yaşında aklıma geldi" diye konuştu.



Dervişoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

- Anladım ki Türk milliyetçileri tanımlanma biçimlerinden memnun değiller. Ama bunun sorumlusu da kendileri değiller. Türk milliyetçiliği davasını marka edinmiş birtakım kurumlarda, maalesef ve maalesef Türk milliyetçiliği doğru temsil edilmediği için sokaktaki Türk milliyetçileri de töhmet altında kalıyor.

- Bizi fikriyatımızdan, felsefemizden ahlakımızdan ve terbiyemizden ötürü hiç kimse sorgulama hakkına ve haddine sahip değildir. Ama doğru temsil edilmediğimiz için dışarıdan bakıldığında başkalarının olumsuz mukayeselerin kurbanı olduğumuz için buradaki temiz Türkler de zaman zaman töhmet altında kalmış olabilirler. Geçmişte biz de kaldık sakın ha sakın üzülmeyin.

'MUHALİF SAFLARDA BİLE REİSLİK TASLAYAN TAVIRLAR GÖRÜYORUZ'

- Siyasetin usulünü, üzülerek söylüyorum Erdoğan ve AKP'nin uygulamaları belirliyor. Tepeden bakan, saltanat heveslisi o tavır öylesine yaygınlaştı ki, üzülerek söylüyorum, muhalif saflarda bile zaman zaman dayatmacı ve reislik taslayan tavırlar görüyoruz. Siyaset yapacağım, milletimi temsil edeceğim diyenin aslına bakarsanız böyle davranışta bulunmaya hakkı yoktur, böyle bir lüksün sahibi değildir.

- Dayatmacı siyaseti engelleyeceksek, seçmeni siyasetin karar mekanizmalarına sokmamız gerekiyor. Hele son seçimlerde gördüğümüz gibi herkes milliyetçiliği temsil ettiği iddiasındayken milliyetçilerin ne istediği ve neyi temsil kabul ettiğini de sorgulamak lazımdır. Herkesin milliyetçiliğe dair ahkam kestiği yerde, Türk milliyetçilerinin siyasetten uzak durması, küsmesi, daralması, gücenir gitmesi kabul edilemez.

- Milliyetçilik adına ahkam keserek rant devşirenleri dinlemektense sizi dinlemeyi bin kere tercih ederim.

- Siyasetten kaçmayın. Çünkü 12 Eylül’den sonraki dönemde öyle bir depolitizasyon süreci yaşattılar ki bize aileler, çocuklarına, üniversitelere giderken; ‘sakın ha kızım, sakın ha oğlum siyasete bulaşma’ diye uyardılar. O dönem bu beylerin çok işlerine yaradı. Bugün iş başında bulunanların çok işlerine yaradı. Onlar için tanzim edilmiş, kendi fikirlerine uygun bir nesil yetiştirmek ve kendi mantıklarını uygun bir düzen oluşturmak için Türkiye’de birtakım müdahalelerin emperyalist güçler tarafından planlandığı süreçte Türk’ü ve Türk milliyetçilerini oyunun dışında tutmaya çaba sarf edenlerin, senaryolarına alet olunduğu dönemler yaşandı. Belki bu eleştiriler kimilerine ağır geliyor olabilir.

- Bu memlekette ihtilalin üzerinden 44 yıl geçmiş. Ve bu 44 yılın 22’si bugün iş başında bulunanlar tarafından ülke yönetiminin ellerinde tutulmasına vesile olmuşsa, o zaman bu ihtilali yapanlar anlaşılan odur ki; Türkiye’yi bu duruma getirmek için bugün iş başında bulunan beylerin önünü açmışlardır. Bu belki ağır bir iddiadır ama yerinde bir iddiadır. Doğru bir iddiadır. Siyasete girin, onlara bırakmayın, kendinizi onlara teslim etmeyin ve mutlaka talepkâr olun. Siyasete çelik çomak oynamak için girmeyin. Görevlere talip olun.

- Kendim de oradan geldiğim için Türk milliyetçisinin nasıl yetiştiğini biliyorum. Bugün milletvekiliyim, ikinci dönemim. Milletvekili adayı olmak benim 51 yaşında aklıma geldi. 51 yaşına kadar ben de sizler gibi mutfakta fikir üretelim, görüşlerimizi, düşüncelerimizi milletle buluşturalım, bulunduğumuz davayı bulunduğumuz yerde doğru temsil ederim. Ömrümün yarım asrını ideolojik bir terbiyeden gelmiş olmama ve siyasetin içinde bulunmama, İl Başkanlığı görevi yapmama rağmen seçilmek noktasında değerlendirmeyi hiç aklıma getirmedim. Sakın benim yaptığımı yapmayın. Neler kaybettiğimi şimdi anlıyorum. Keşke sizi bundan 15 sene önce saçımı kır düşmeden anlayabilip, sizin görüş ve düşüncelerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde seslendirebilme imkânı bulabilseydim.

- Türk milliyetçilerini faydacılıktan, çıkarcılıktan, pazarlıkçıklıktan, pazarlamacılıktan uzak durmaya davet ediyorum. Hiçbir Türk milliyetçisine kumpas kuramam. Hiçbir Türk milliyetçisini rencide edemem, incitemem. Bugün başka başka mevzilere yerleşsek bile onu dostane bir rakipten öte düşman görüp iftira atamam. Tahkir de edemem. Mizacım anlayışım bu.